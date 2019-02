Inundações deixam 2 mortos e 24 desaparecidos no Chile

Duas pessoas morreram e outras 24 estão desaparecidas em consequência de fortes chuvas que caíram no norte do Chile, informaram nesta quarta-feira autoridades do país. O governo decretou “estado de exceção” na região de Atacama e na cidade de Antofogasta. Com isso, as Forças Armadas passaram a atuar nesses locais. Um homem e uma mulher são as vítimas das inundações.

Segundo o subsecretário do Interior, Mahmud Aleuy, o homem morreu devido a um choque elétrico e o corpo da mulher foi encontrado perto de um rio.

As chuvas deixaram mais de 2.300 desabrigados em Atacama e afetaram as operações da estatal de cobre Codelco. O temporal também afetou as operações nos aeroportos de Calama e Antofagasta. A presidente Michelle Bachelet viajou para a zona mais afetada pela inundação.

A tempestade teve início na tarde de terça-feira, com uma precipitação rara no árido norte chileno, o que elevou o nível dos rios e inundou a cidade de Copiapó, de 160 mil habitantes, situada 800 km ao norte de Santiago. As fortes chuvas levaram à suspensão das aulas em toda região do Atacama, cuja capital é Copiapó, e na vizinha cidade de Antofagasta.

As chuvas no norte, onde está o deserto do Atacama, se contrapõem à situação de seca e aos ferozes incêndios florestais que já destruíram milhares de hectares de bosques no sul do país.

(Com agências AFP e EFE)