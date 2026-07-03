Interpol procura ucraniana suspeita de ataque com pacote-bomba contra oligarca em Mônaco

A Interpol emitiu, nesta sexta-feira, 3, um alerta vermelho contra a ucraniana Anastasiia Berezovska, de 39 anos, apontada como a principal suspeita do atentado com um pacote-bomba que deixou ferido o bilionário ucraniano Vadim Irmolaiev, sua esposa e o filho do casal, em Mônaco. As autoridades acreditam que a mulher fugiu para a Alemanha após o ataque e investigam a participação de possíveis cúmplices.

A explosão ocorreu na noite de segunda-feira, 29, em um edifício residencial próximo à fronteira entre Mônaco e a França. O atentado foi o primeiro do tipo registrado no principado e levou o príncipe Albert II a classificá-lo como um “crime atroz”. A mulher de Irmolaiev permanece internada em estado crítico.

Segundo o vice-procurador de Mônaco, Morgan Raymond, Berezovska deixou um pacote contendo explosivos na entrada do prédio e acionou o artefato por controle remoto quando as vítimas chegaram ao local. O dispositivo, segundo a investigação, continha parafusos metálicos e chumbinhos para ampliar o poder destrutivo da explosão.

Inicialmente, os investigadores acreditavam que o autor do atentado era um homem, já que imagens das câmeras de segurança mostravam uma pessoa usando chapéu e roupas escuras. A análise de gravações feitas dias antes, porém, revelou a mesma pessoa circulando pela região com o cabelo longo à mostra, o que levou os policiais à conclusão de que a suspeita havia se disfarçado de homem para executar o ataque.

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Após a explosão, Berezovska teria atravessado a fronteira a pé para a França e fugido em um carro alugado na Alemanha, passando por diferentes países europeus, entre eles a Itália. Segundo uma fonte judicial, ela foi posteriormente localizada em Frankfurt.

A polícia criminal alemã informou que realizou buscas no apartamento alugado pela suspeita e no veículo utilizado por ela, recolhendo provas que serão compartilhadas com as autoridades de Mônaco. Apesar da operação, a mulher continua foragida.

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A sofisticação da ação levou os investigadores a descartar a hipótese de um crime cometido por uma única pessoa. Além de localizar Berezovska, a polícia busca identificar eventuais cúmplices e descobrir quem teria encomendado o atentado. Duas pessoas chegaram a ser detidas durante as investigações, mas foram liberadas por falta de provas.

Quem é Vadim Irmolaiev

Residente em Mônaco, Vadim Irmolaiev é um empresário bilionário ucraniano que foi alvo de sanções impostas pelo governo de Volodymyr Zelensky em dezembro de 2023. Kiev o acusa de manter negócios nos setores imobiliário e de bebidas na Crimeia após a anexação da península pela Rússia, motivo pelo qual passou a integrar a lista de pessoas sancionadas pelo governo ucraniano.

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As autoridades monegascas tratam o caso como uma tentativa de homicídio. Até o momento, a investigação não considera o atentado um ato de terrorismo.