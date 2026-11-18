Ler Resumo





Oficiais de inteligência dos EUA, incluindo o diretor Jay Clayton, afirmam que as recentes falhas tecnológicas no país, que afetaram a NSA, aviação e Microsoft, não estão conectadas nem são obra de atores mal-intencionados. As interrupções são consideradas incidentes independentes, atribuídos a manutenção e mudanças tecnológicas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As várias falhas tecnológicas nos Estados Unidos nos últimos dias não estão conectadas entre si e não há “nenhuma evidência” de que as interrupções sejam obra de “atores mal-intencionados”, afirmou o diretor nacional de Inteligência, Jay Clayton, ao Congresso americano nesta quarta-feira, 18.

“Essas são interrupções de serviço independentes, associadas a trabalhos de manutenção e mudanças tecnológicas”, disse ele durante uma sessão da Comissão de Segurança Interna da Câmara dos Deputados sobre ameaças globais. “Não temos indícios de que sejam provenientes de agentes de ameaças externos ou de agentes patrocinados por Estados”, acrescentou.

A fala de Clayton foi reforçada pelo secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, e pelo vice-diretor do FBI, Christopher Raia. “Não vimos nada que possa indicar que estejam relacionadas”, declarou Mullin sobre as falhas. Ele também afirmou ter 98% de certeza de que as interrupções não possuem ligação com os adversários dos Estados Unidos tentando invadir ou atacar os sistemas americanos. “Neste momento, não há indícios de atividade cibernética maliciosa relacionada a nenhum desses incidentes”, complementou Raia.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também descartou a possibilidade de as falhas técnicas estarem relacionadas umas com as outras ou ligadas a agentes “maliciosos”. Nesta quarta-feira, 18, o vice-presidente JD Vance deixou de ir a um evento do jornal The New York Times para estar em uma reunião cujo assunto discutido seriam as falhas técnicas no sistema de e-mails da Microsoft, na aviação e nos portais bancários.

Continua após a publicidade

Distúrbios em plataformas

Ontem, a rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), utilizada para transmitir informações altamente sigilosas, sofreu uma interrupção. Em comunicado, a agência confirmou uma degradação temporária dos serviços durante uma manutenção de rotina programada, mas afirmou que suas principais capacidades operacionais não foram comprometidas.

A ocorrência na NSA se soma a uma série de problemas técnicos que afetaram empresas e serviços essenciais nos Estados Unidos nas últimas semanas. Na sexta-feira, 13, uma falha nos sistemas de comunicação dos controladores de tráfego aéreo levou à suspensão de pousos e decolagens em aeroportos de todo o país por mais de quatro horas, provocando milhares de atrasos e cancelamentos.

Continua após a publicidade

Na mesma semana, uma interrupção global nos serviços da Microsoft afetou empresas, governos e serviços de emergência em dezenas de países. Ferramentas como Outlook, Teams e Copilot ficaram inacessíveis para parte dos usuários.

Na segunda-feira 16, milhares de clientes de grandes bancos americanos também relataram dificuldades para acessar suas contas pela internet. No mesmo dia, uma falha nos sistemas da United Airlines provocou atrasos em voos da companhia. A empresa informou posteriormente que o problema havia sido resolvido e que não havia indícios de ataque cibernético.

Continua após a publicidade

Apesar da proximidade entre os episódios, não há evidências de que as falhas tenham uma origem comum. Não é a primeira vez que a NSA enfrenta uma interrupção de seus sistemas. Em 2000, uma pane técnica deixou os computadores da agência inoperantes por quase três dias e interrompeu o processamento de informações de inteligência em sua sede, em Fort Meade, no estado de Maryland.