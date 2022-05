Inteligência dos EUA ajuda Ucrânia a matar generais russos

Autoridades da Ucrânia afirmaram ter matado 12 generais da linha de frente da Rússia desde o início da invasão, no dia 24 de fevereiro, um número considerado alto para os padrões da guerra. De acordo com funcionários do alto escalão do governo americano, ouvidos pelo jornal New York Times, os Estados Unidos forneceram informações sobre unidades russas que permitiram que o Exército ucraniano encontrasse e matasse esses generais, mas não especificaram quantos foram mortos com assistência americana.

O esquema de compartilhamento de informações é parte de um esforço do governo do presidente Joe Biden para fornecer ajuda à Ucrânia através de inteligência do campo de batalha em tempo real via monitoramento. Armamentos pesados também foram fornecidos como parte do pacote de ajuda bélica.

No final de abril, os EUA anunciaram um novo pacote de ajuda militar de mais de 322 milhões de dólares. O total desde o início da guerra já chega a 3,7 bilhões. Para a Rússia, o envio de armas do Ocidente para a Ucrânia estaria “inflamando o conflito”.

Segundo as fontes ouvidas pelo jornal, a Inteligência dos EUA avaliou planos de batalha montados pela Rússia e passou as informações para a Ucrânia, incluindo a localização e outros detalhes sobre o quartel-general móvel dos militares russos.

O Pentágono não deu informações detalhadas sobre como obteve as coordenadas russas, por medo de instigar uma nova batalha com Vladimir Putin e também para que não revelassem o seu plano de ação.

“Não falaremos sobre os detalhes dessa informação”, disse o porta-voz do Pentágono, John F. Kirby.

Segundo adrienne Watson, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos EUA, as informações servem “para ajudar os ucranianos a defenderem seu país”, e os EUA “não fornecem informações com a intenção de matar generais russos”.

Nas últimas semanas, o Exército da Rússia está realizando ofensivas significativas no leste da Ucrânia, com intuito de ter “controle total” sobre o território. Depois de não conseguirem tomar a capital, Kiev, forças russas avançaram na direção da região de Donbas, onde diversos vilarejos foram tomados.

O ofensiva para controle tanto sobre o sul da Ucrânia quanto sobre Donbas, onde se concentram os separatistas pró-Rússia, tem objetivo de criar um corredor terrestre conectando a Rússia à Crimeia, península anexada por Moscou em 2014, e daria às forças russas acesso à Transnístria, um estado separatista na Moldávia, onde um contingente de forças russas está alocado desde o início dos anos 1990.

