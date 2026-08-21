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Inteligência alemã encontra esconderijo de armas perto de Berlim e suspeita de ação russa

No local, foram descobertas duas armas de fogo de calibre curto e munição

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 09h16
Polícia alemã no parque Tiergarten, em Berlim.
Polícia alemã no parque Tiergarten, em Berlim. (John MACDOUGALL / AFP/Getty Images)
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Inteligência alemã encontra esconderijo de armas perto de Berlim e suspeita de ação russa Priorizar nos meus resultados Google

Autoridades de segurança da Alemanha encontraram armas escondidas em uma área de floresta nos arredores de Berlim e suspeitam que o arsenal pode ter sido usado em assassinatos encomendados por serviços de inteligência da Rússia, informou o jornal alemão Süddeutsche Zeitung nesta sexta-feira, 21.

O esconderijo foi descoberto há quase um ano, após agentes do Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV), a agência de inteligência interna da nação europeia, terem recebido informações sobre um suposto depósito de armas. No local, foram encontradas duas armas de fogo de calibre curto e munição.

Rastreamento, pistas e suspeita

Segundo fontes ouvidas pelo jornal, o esconderijo foi monitorado durante meses na tentativa de identificar seus responsáveis e as armas teriam sido secretamente equipadas com rastreadores. Como ninguém apareceu para recuperá-las, investigadores acreditam que os responsáveis podem ter percebido a operação.

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Uma possível pista surgiu com a prisão de um suspeito na Romênia. Segundo a imprensa alemã, o homem pode ter sido responsável pela instalação do esconderijo. A Procuradoria-Geral alemã investiga o caso desde novembro, sob suspeita de preparação de um grave ato de violência contra o Estado.

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As autoridades alemãs acreditam que o depósito tenha sido criado por agentes russos para operações contra alvos no país, incluindo executivos da indústria de defesa, opositores russos exilados e apoiadores da Ucrânia. O caso ocorre em meio a alertas do BfV sobre o aumento das atividades de sabotagem e espionagem atribuídas a Moscou.

Ecos do passado

O uso de depósitos clandestinos em florestas remete a métodos empregados pela União Soviética durante a Guerra Fria.

Esses locais secretos continuaram sendo usados por serviços de inteligência russos nos últimos anos para troca de informações ou materiais com espiões russos que vivem no Ocidente sob identidades falsas.

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