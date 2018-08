Insurgentes atacam agência de inteligência afegã em Cabul

Vários insurgentes atacaram nesta quinta-feira,16, um centro de treino da principal agência de inteligência do Afeganistão, o Diretório Nacional de Segurança (NDS, sigla em inglês) em Cabul, onde aconteceu um tiroteio entre os atacantes e as forças de segurança, informaram fontes oficiais.

O ataque começou por volta das 10h (horário local, 2h30 de Brasília), quando um grupo de atacantes “se entrincheiraram” em um edifício em construção perto do centro de treino do NDS, no oeste de Cabul, e começaram a disparar, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

“Os atacantes utilizam metralhadoras para disparar contra o centro de treino”, disse Rahimi.

Segundo a fonte, por enquanto o número de atacantes é desconhecido ou se foram mortos ou feridos no confronto.

O porta-voz da Polícia de Cabul, Hashmat Stanekzai, acrescentou que as forças de segurança isolaram a região onde se encontra o edifício da agência de inteligência.

Nesta quarta-feira, 15, pelo menos 48 pessoas morreram e outras 67 ficaram feridas em um atentado contra uma escola em Cabul.

O centro de treino que sofreu a investida desta quinta foi alvo de um ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), no dia 18 de dezembro do ano passado, que terminou com a morte de três insurgentes e com dois soldados feridos após cinco horas de confrontos.

No dia 26 de julho, um ataque contra um comboio do NDS deixou seis mortos, entre eles quatro membros da agência de inteligência, e outros seis feridos.