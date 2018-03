Inglaterra: homem morre após prender cabeça em poltrona de cinema

Um homem morreu após sua cabeça ficar presa sob uma poltrona de cinema em Birmingham, na Inglaterra. Segundo a imprensa local, ele tentava recuperar seu celular que havia caído debaixo dos assentos quando o apoio para os pés da poltrona caiu sobre sua cabeça.

O incidente aconteceu em uma sala da rede de cinemas Vue Cinema na sexta-feira, 9 de março. O homem estava sentado em uma das poltronas de luxo disponíveis, com apoio de pés controlado eletronicamente e reclináveis.

Segundo o jornal Birmingham Mail, assim que a cabeça da vítima ficou presa sob o assento, sua companheira e várias pessoas na sala de cinema tentaram ajudar, mas só conseguiram libertar o homem após quebrarem o apoio para pés.

De acordo com os relatos de testemunhas, a vítima entrou em pânico quando ficou presa e teve um ataque cardíaco.

O Serviço de Ambulâncias do distrito de West Midlands confirmou que recebeu um chamado para socorrer um paciente com parada cardíaca no cinema e conseguiu reanimá-lo. O homem foi levado ao hospital em “condições graves”, mas morreu devido aos ferimentos e consequências da parada uma semana depois, no dia 16.

Em um comunicado, a Vue Cinema confirmou que um de seus clientes teve de ser levado ao hospital após um incidente e que ficou “triste” ao saber de sua morte.

“Uma investigação completa sobre a natureza do incidente está em andamento. Nossas condolências para a família que tem todo o nosso apoio e assistência”, dizia a nota.