Inglaterra aplica multas de até R$ 70.000 para quem furar quarentena

A Inglaterra anunciou que, a partir desta segunda-feira, 28, vai aplicar multas de até 10.000 libras (cerca de 70.800 reais) àqueles que não cumprirem a quarentena exigida pelas autoridades após teste positivo para Covid-19 ou por ter entrado em contato com alguém infectado. A medida ocorre enquanto as infecções ultrapassam 6.000 por dia no país, depois de meses de estáveis 1.000 casos diários.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

As multas pelo não cumprimento da quarentena começam em 1.000 libras (cerca de 7.000 reais), mas podem aumentar para 10.000 libras para os reincidentes. A partir desta segunda-feira, é considerado ilegal furar isolamentos compulsórios impostos pelas autoridades do país.

De acordo com o governo, a polícia vai realizar verificações aleatórias e contará também com os “serviços secretos locais”, vizinhos que podem denunciar pessoas que não estejam cumprindo o isolamento. Segundo o jornal britânico The Guardian, a linha de denúncias da polícia já estava “inundada” com reclamações na semana passada e a nova medida por sobrecarregar autoridades.

Por enquanto, as multas serão aplicadas apenas na Inglaterra, mas o governo central diz estar confiante de que as outras regiões britânicas – Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte – tomarão medidas semelhantes. Lá, pessoas com sintomas da Covid-19 ou com resultado positivo devem ser isoladas por dez dias, mas as autoridades sanitárias indicam que o percentual de cumprimento da regra é muito baixo.

Aumento de infecções

Também nesta segunda-feira, o secretário da Saúde, Matt Hancock, comunicou que a região nordeste da Inglaterra está proibida de reunir mais de uma unidade familiar na mesma mesa de bar ou restaurante. A partir desta quarta-feira, 30, quem desrespeitar a nova medida pode ser multado de 200 a 6.400 libras (mais de 46.000 reais).

Continua após a publicidade

Hancock disse que a taxa de infecção na área aumentou para mais de 100 casos por 100.000 pessoas, o dobro da média da Inglaterra, e que “continuou a aumentar drasticamente” mesmo com o medidas para a contenção da pandemia introduzidas há 10 dias.

Na semana passada, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ordenou o fechamento de bares e restaurantes a partir das dez da noite (hora local) e reforçou a obrigação do uso de máscaras dentro de lojas e transportes, por conta do aumento das infecções no Reino Unido.

Durante os meses de junho, julho e agosto, o número diário de infecções estava estável, em torno de 1.000 casos a cada 24 horas. No domingo 27, o número era 5.700, depois de ter ultrapassado 6.600 três dias antes.

O país tem um total de 441.564 casos confirmados e mais de 42.000 mortes por conta do coronavírus.

(Com EFE)