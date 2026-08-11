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Influenciadora japonesa morre após polêmica com fãs de K-pop

Mina Chan tinha 26 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 17h22 | Atualizado em 11 ago 2026, 17h22
Mulher jovem de cabelos castanhos claros e franja, com maquiagem leve, fazendo bico e tocando o queixo com a mão direita, unhas longas e escuras. Ela veste uma blusa preta e um colar, sentada em um sofá de couro marrom, com uma parede de tijolos cinzas e um quadro de chapéu branco ao fundo
Mina Chan (Instagram/Reprodução)
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A influenciadora japonesa Mina Chan morreu, aos 26 anos, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo a polícia, os agentes foram acionados após um conhecido da jovem fazer um alerta e a encontraram já sem vida, por volta das 5h30 de quarta-feira (horário local), em sua residência, no distrito de Yongsan-gu, em Seul. As autoridades investigam o caso e tratam a ocorrência como um aparente suicídio.

A morte aconteceu após Mina se envolver em uma polêmica com fãs do grupo de K-pop ENHYPEN. Durante um show nos Estados Unidos, ela pediu que o integrante Sunoo entregasse um buquê de flores a Ni-ki, também japonês. A atitude foi interpretada por parte do fandom como uma forma de menosprezo a Sunoo, e a influenciadora passou a receber ataques nas redes sociais.

Após a repercussão, Mina publicou um pedido de desculpas no X e afirmou que havia se iludido ao acreditar que era mais próxima dos integrantes do grupo por já ter participado de eventos de autógrafos. A irmã da influenciadora confirmou a morte e pediu respeito à memória dela.

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