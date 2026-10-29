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‘Inflamatória, infundada, golpista’: como a carta de Flávio Bolsonaro repercutiu na imprensa internacional

Peça em que o senador do PL se autointitula 'líder do Brasil' foi destaque em veículos dos EUA, Europa e América Latina

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 12h49 | Atualizado em 29 out 2026, 13h49
Homem de meia-idade, cabelo escuro e grisalho, vestindo camisa polo azul-marinho e mochila preta, descendo escada de avião. Sua expressão é séria, olhando para baixo. Uma mão feminina segura o corrimão azul ao lado. Na fuselagem branca, avisos em inglês e espanhol: NO HAND GRIP e HOT DO NOT TOUCH.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos - 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
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A fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos e a subsequente publicação de uma carta aberta em que se declarou “o verdadeiro líder do Brasil” sacudiram as principais redações do mundo. O herdeiro político do bolsonarismo desembarcou em Miami após perder a disputa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disparou, sem provas, graves acusações contra o sistema eleitoral brasileiro. No entanto, o tom messiânico da primeira versão do documento passou por uma rápida metamorfose nas redes sociais.

Na versão inicial difundida por aliados, Flávio se autoproclamou o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Poucas horas depois, a publicação foi apagada e substituída por um texto que o definia apenas como “líder do Brasil” — grafado inicialmente com “Z”, em inglês. Para periódicos como o espanhol El País e o argentino Clarín, o recuo refletiu a necessidade urgente de não complicar o status jurídico do senador nem constranger a Casa Branca.

A imprensa estrangeira tratou a manobra com severidade e perplexidade. Veículos de prestígio, como o britânico The Guardian, destacaram que os três maiores jornais brasileiros classificaram a declaração como “golpista”. Já o Financial Times rotulou o texto divulgado no exílio como “inflamatório”, observando que as alegações de fraude surgiram totalmente desprovidas de evidências.

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A fuga cinematográfica

O périplo até a Flórida foi descrito nos veículos internacionais como uma “verdadeira operação de fuga cinematográfica”. Após ter a entrega de seus passaportes ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em meio a investigações por lavagem de dinheiro, Flávio desapareceu por mais de 24 horas. A travessia envolveu uma saída terrestre clandestina para a Argentina pela ponte internacional Tancredo Neves, utilizando um passaporte italiano para ingressar na província de Misiones.

Da Argentina, o senador embarcou com a família em um jatinho particular da empresa Baires Fly rumo a Guayaquil, no Equador, antes de seguir para o aeroporto de Opa-Locka, em Miami. O “apoio explícito de governos aliados na região”, como o do argentino Javier Milei e o do equatoriano Daniel Noboa, ambos líderes de direita, foi apontado por jornais como o argentino La Nación como decisivo para viabilizar a jornada.

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Na carta, Flávio expressou gratidão direta a Milei por sua “coragem e sentido de justiça” e a Donald Trump por acolhê-lo. Analistas do diário americano The Washington Post enfatizaram que a saída de emergência buscou evitar a perda do foro privilegiado com o fim do mandato no Senado e a iminência de “medidas restritivas mais duras no Brasil”.

O Financial Times destacou, porém, que a saída do Brasil pode jogar contra o bolsonarismo. “Sua decisão de fugir do Brasil pode colocar em risco o domínio de sua família sobre a política de direita na maior democracia da América Latina”, avaliou a reportagem.

Narrativa da fraude

Na carta divulgada a partir de Miami, Flávio alegou ter sido vítima de um “manual clássico de golpe de Estado” e acusou o Judiciário brasileiro de conduzir uma “caça às bruxas”. A peça acusou o ministro do STF Cristiano Zanin de atuar de forma ilegítima ao prorrogar o horário de votação, o que teria permitido uma suposta “impossibilidade matemática” de votos para Lula.

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Essas acusações foram prontamente desconstruídas pela imprensa e pelas autoridades eleitorais. O jornal americano The New York Times ressaltou que a extensão das urnas beneficiou apenas cerca de 34 mil eleitores, uma fração irrelevante diante da margem de 4,4 milhões de votos que garantiu a vitória de Lula. Além disso, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, reafirmou a lisura do pleito, como sublinhou o Financial Times.

“O sistema eleitoral brasileiro, que apresenta resultados em poucas horas, é um modelo na América Latina. Nenhuma evidência de que tenha sido manipulado ou seja vulnerável a fraudes foi tornada pública”, pontuou o Washington Post.

A imprensa internacional destacou que a falta de respaldo factual fez com que a narrativa encontrasse resistência na própria base bolsonarista. Dirigentes de peso citados no exterior, como o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, descartaram indícios de fraude e defenderam o respeito ao resultado das urnas. O próprio Partido Liberal já havia reconhecido a vitória de Lula.

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Além disso, o Guardian lembrou que fugas são prática recorrente dentro do bolsonarismo: “Fugir do Brasil quase se tornou uma prática padrão entre os apoiadores de Bolsonaro que enfrentam acusações criminais ou condenações no país: cerca de uma dúzia de políticos ou influenciadores estreitamente alinhados com Jair Bolsonaro fizeram o mesmo nos últimos anos”, detalhou a reportagem.

Constrangimento para Trump

A chegada de Flávio Bolsonaro criou uma “saia justa política para Donald Trump”, de acordo com a análise do jornal The Washington Post. Embora o presidente americano tenha classificado a eleição brasileira como “estranha”, ele fez questão de marcar distância ao declarar à imprensa que concedeu um salvo-conduto de entrada, mas que não se envolveria no impasse.

“A declaração, um ponto de exclamação no final da odisseia pós-eleitoral do senador do Brasil aos Estados Unidos, ameaçou se tornar uma dor de cabeça política para o aliado e amigo, o presidente Donald Trump”, disse o Post.

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A concessão de visto humanitário a Flávio gerou reações inflamadas no Congresso americano, que foram sublinhadas por reportagens no Guardian e La Nación. Parlamentares democratas como Joaquin Castro criticaram a gestão Trump por estender o “tapete vermelho” para um político em fuga de processos judiciais, enquanto nega abrigo a refugiados de conflitos violentos.

Análises do New York Times e do Washington Post indicam que os Estados Unidos se consolidaram como o porto seguro do clã, a exemplo da estada do ex-presidente Jair Bolsonaro em Orlando em 2022 e do deputado cassado Eduardo, em autoexílio no Texas desde março de 2025. Contudo, distanciado de sua base e sem cargo público, Flávio enfrenta um cenário de incerteza e isolamento.

“Seu caminho daqui para a frente é, agora, incerto. Ele está longe de sua base de poder, sem qualquer via clara de retorno à política brasileira”, avaliou o Washington Post.

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