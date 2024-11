Infecção pulmonar afasta rainha Camilla de mais compromissos oficiais

O Palácio de Buckingham informou neste sábado, 9, que a rainha Camilla está com infecção pulmonar e que não vai participar do Festival da Lembrança, comemorações militares em homenagem aos mortos na Primeira Guerra Mundial, em Londres, neste fim de semana.

O cancelamento dos compromissos oficiais, que incluem um evento no salão de espetáculos em Londres Royal Albert Hall na noite deste sábado e uma cerimônia no domingo no memorial de guerra oficial da Grã-Bretanha, ocorre a conselho dos médicos e para garantir uma recuperação completa, segundo o Palácio de Buckingham.

A rainha de 77 anos desmarcou eventos desde terça-feira, 5, para se recuperar. A previsão é que Camilla retome a agenda na próxima semana. Não foram dados mais detalhes sobre a situação de saúde da rainha, que segundo a imprensa britânica, está sob cuidados médicos.

As cerimônias deste fim de semana serão a primeira aparição da princesa Kate em um evento real oficial desde que ela anunciou o fim de seu tratamento de quimioterapia em setembro.