Infantino acusa críticos da Copa do Mundo de espalhar ódio e diz que torneio foi ‘sucesso’

“Aos que, por trás de suas canetas e papéis, ou atrás de suas telas, espalham ódio e rumores falsos, quero dizer que, enquanto vocês permanecem aí, nós, na Fifa, estamos na linha de frente organizando, trabalhando arduamente e entregando o maior espetáculo do mundo”, afirmou.

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O dirigente disse ainda que o futebol deve servir como ponto de encontro entre diferentes povos, destacando a presença de seleções de países envolvidos em conflitos ou crises. Infantino acusou os críticos de estarem mais preocupados em atacar a entidade do que em reconhecer o impacto do torneio para milhões de torcedores.

“A todos vocês que deixaram de ver crianças, bebês, avós e pais se reunirem em torno desse belo esporte, peço desculpas por os jogos já terem acabado e por vocês terem perdido toda essa alegria e união”, escreveu.

Críticas à Copa

A declaração ocorre após semanas de controvérsias envolvendo a organização do torneio. Entre os principais pontos levantados estavam as restrições de vistos impostas pelos Estados Unidos a torcedores, árbitros e delegações de alguns países, especialmente aqueles afetados por conflitos internacionais.

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Um dos casos mais comentados foi o do árbitro somali Omar Artan, impedido de entrar nos Estados Unidos apesar de possuir visto válido. A delegação do Irã também enfrentou dificuldades para viajar em razão das restrições adotadas por Washington durante a guerra entre os dois países. Infantino, porém, afirmou que a seleção iraniana conseguiu disputar a competição normalmente e defendeu que “o futebol é sobre paz, não política”.

Outra polêmica envolveu a suspensão de um cartão vermelho aplicado ao atacante americano Folarin Balogun. A decisão da Fifa foi tomada após intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e gerou questionamentos sobre possível interferência política nas decisões esportivas.

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Infantino, por sua vez, argumentou que decisões controversas fazem parte do futebol e afirmou que situações semelhantes ocorrem em algumas das principais ligas do mundo.