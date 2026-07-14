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Inédito nos EUA, estado de Nova York bane por um ano novos data centers de IA

Governadora Kathy Hochul anuncia medida para conter aumento nas contas de luz e impactos ambientais; Apenas cidades, como Seattle, haviam imposto restrições

Por Luiza Zubelli 14 jul 2026, 15h55 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h49
Corredor de um data center com racks de servidores iluminados por luzes azuis e vermelhas, indicando atividade e processamento de dados
Por dentro de um data center de IA (OVHcloud/AFP)
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Inédito nos EUA, estado de Nova York bane por um ano novos data centers de IA Priorizar nos meus resultados Google

Nova York se tornou, nesta terça-feira, 14, o primeiro estado nos Estados Unidos a banir a criação de novos data centers. A governadora Kathy Hochul emitiu uma ordem executiva proibindo a construção de instalações que abrigam servidores de Inteligência Artificial (IA) durante o período de um ano em todo o território nova-iorquino.

“Como o desenvolvimento de data centers ameaça aumentar as contas de energia, esgotar nossos recursos naturais e criar incerteza para os nova-iorquinos, é minha responsabilidade agir e liderar”, disse Hochul em um comunicado.

A medida vai suspender o processo de licenciamento para centros de processamento de dados com potência de 50 megawatts ou mais. Além disso, segundo o gabinete da governadora, a ordem executiva também serve para orientar órgãos reguladores estaduais a criarem parâmetros para impactos ambientais, demanda de energia, uso de água e outros fatores na construção dessas novas instalações. 

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Durante coletiva de imprensa, Hochul afirmou ainda que o estado estuda a possibilidade de exigir que os data centers paguem mais pela energia do que outros consumidores, ou gerem a sua própria eletricidade, o que ajudaria a manter um preço mais justo para as contas de luz dos moradores de Nova York. A governadora acrescentou que os centros de processamento de dados “só podem e devem ser construídos em locais que os desejem”.

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Preocupação

O impacto da construção desses centros nos preços da energia e no meio ambiente têm gerado discussões acaloradas nos Estados Unidos. De acordo com uma nova pesquisa da empresa Heatmap, plataforma de análise comportamental, quase 75% dos americanos não querem que esses estabelecimentos sejam construídos perto de suas casas. Por esse motivo, o interesse em políticas que contenham a expansão dos data centers no país está crescendo entre a população.

De acordo com um estudo feito pelo Siena Research Institute, 46% dos nova-iorquinos acreditam que uma pausa de um ano no processo de licenciamento de grandes centros de dados seria benéfica para Nova York, enquanto 21% acham que seria prejudicial.

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O Maine é o único outro estado que aprovou uma medida contra a construção de novos centros de processamento de dados. No entanto, a governadora do estado, Janet Mills, vetou a proposta em abril deste ano. Em junho, uma pequena cidade no sul da Califórnia se tornou a primeira a banir permanentemente a construção de novos data centers. Logo depois, na mesma semana, Seattle também decidiu proibir a criação de novas instalações desse tipo. 

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