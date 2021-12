Indonésia: vulcão entra em erupção causando morte e destruição

Enormes nuvens de fumaça e cinzas tomaram conta de vilarejos da Ilha de Java, na Indonésia, neste sábado, 4. De acordo com as primeiras informações das autoridades locais, o vulcão Semeru, o mais alto da região, entrou em erupção neste fim de semana matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 41. Um órgão de monitoramento indonésio emitiu um alerta às companhias aéreas de que as nuvens de fumaça estão chegando a 15 mil metros de altura.

O Semeru, conhecido como “A Grande Montanha” e que fica 3.676 metros acima do nível do mar, já havia entrado em erupção anteriormente. A última vez ocorreu em janeiro deste ano, mas sem deixar vítimas. As imagens de agora, postadas nas redes sociais por moradores da região e membros do serviço de emergência, são impressionantes. Mostram pessoas correndo enquanto gigantescas nuvens de fumaça e cinzas cobrem os vilarejos na província de Java Oriental.

De acordo com a agência de mitigação de desastres no país, as autoridades estão montando tendas de evacuação. O trabalho, porém, vem sendo dificultado pela fumaça densa que tomam conta das ruas. As primeiras informações ainda são desencontradas, mas o vice-chefe do distrito de Lumajang, Indah Masdar, já confirmou a morte de um morador e que há vários feridos com queimaduras. A AirNav Indonésia, que controla o espaço aéreo indonésio, por sua vez, informou que a erupção não “causou impacto significativo” nos voos. Informações do noticiário local também contabilizam várias casas soterradas por detritos vulcânicos e pontes desabadas.

A agência de notícias local Antara informou ainda que uma chuva espessa de cinzas vulcânicas está bloqueando o sol em dois distritos locais. A Ilha de Java fica no que se chama de “Círculo de Fogo do Pacífico”, trecho do planeta onde as placas tectônicas se encontram e erupções vulcânicas e terremotos acontecem mais frequentemente. Na Indonésia há quase 130 vulcões ativos.