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Indonésia fecha oito aeroportos após erupção vulcânica e 150 mil passageiros são afetados; veja imagens

O vulcão Anak Krakatoa entrou em erupção no sábado, 5, expelindo lava e provocando explosões que puderam ser ouvidas a até 700 quilômetros de distância

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 13h54
Multidão de pessoas em um aeroporto, a maioria jovens, aguardando em filas. Alguns olham para cima, outros para seus celulares. Há malas e carrinhos de bagagem, e um sinal de Saída em inglês e indonésio. O ambiente é amplo, com balcões de check-in ao fundo e decorações vermelhas e brancas
Passageiros retidos fazem fila para solicitar reembolsos após o cancelamento de voos programados em decorrência da erupção do vulcão Anak Krakatoa no aeroporto Soekarno-Hatta, em Tangerang, em 6 de setembro de 2026. (Foto por ABIMANYU/AFP)
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As autoridades da Indonésia fecharam neste domingo, 6, oito aeroportos, incluindo o principal, em Jacarta, após a erupção do vulcão Anak Krakatoa, que deixou mais de 150 mil passageiros retidos. “Esses fechamentos deixaram 150 mil passageiros retidos e afetaram 467 voos, dos quais 58 internacionais e 409 domésticos”, informou o Ministério dos Transportes em comunicado.

A suspensão das operações no aeroporto internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, começou às 1h30 de domingo (11h30 de sábado no horário de Brasília) e foi prorrogada diversas vezes ao longo do dia. Na noite de domingo, as autoridades ampliaram novamente a medida até as 23h59 locais.

Segundo o Ministério dos Transportes, análises realizadas durante o dia detectaram a dispersão de cinzas vulcânicas na área do aeroporto, o que levou ao fechamento do principal terminal aérea do país.

O vulcão Anak Krakatoa entrou em erupção no sábado, expelindo lava e provocando explosões que puderam ser ouvidas a até 700 quilômetros de distância, informou a agência indonésia de vulcanologia.

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O órgão acrescentou que foram registradas neste domingo duas novas erupções do vulcão, localizado no estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

As cinzas vulcânicas, que representam um risco para os motores das aeronaves, espalharam-se pelo espaço aéreo de vários aeroportos e também alcançaram a cidade de Bandar Lampung, no extremo sul de Sumatra, cobrindo veículos estacionados e margens de estradas.

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As escolas de Jacarta permanecerão fechadas na segunda-feira, e as aulas serão realizadas de forma remota, informou a administração da capital, sem especificar por quanto tempo a medida ficará em vigor.

O Anak Krakatoa apresenta atividade intermitente desde seu surgimento, no início do século XX, dentro da caldeira formada após a erupção do Krakatoa em 1883. Essa catástrofe é considerada uma das mais letais e destrutivas da história, com 35 mil mortes estimadas.

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@ghiefebri

Ga nyangka spontan semalam langsung tiba-tiba live, ombak kenceng sambil meluk tiang kapal masya allah begitu dekat jarak kita

♬ suara asli – GRGarage – GRGarage

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