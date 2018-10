Indonésia: equipes de resgate acreditam ter encontrado fuselagem de avião

1. Avião com 189 pessoas cai no mar após decolagem na Indonésia zoom_out_map 1 /14 Mergulhadores da marinha indonésia são enviados para procurar caixa-preta do avião que caio ao mar na regência Karawang, em Java - 30/10/2018 (Beawiharta/Reuters) Mergulhadores da marinha indonésia são enviados para procurar caixa-preta do avião que caio ao mar na regência Karawang, em Java - 30/10/2018

2. Avião com 189 pessoas cai no mar após decolagem na Indonésia zoom_out_map 2 /14 Soldado carrega uma parte do avião JT610 da Lion Air que caiu no mar, enquanto caminha na praia de Tanjung Pakis, em Karawang, na Indonésia - 30/10/2018 (Ibnu Chazar/Antara Foto/Reuters) Soldado carrega uma parte do avião JT610 da Lion Air que caiu no mar, enquanto caminha na praia de Tanjung Pakis, em Karawang, na Indonésia - 30/10/2018

3. Avião com 189 pessoas cai no mar após decolagem na Indonésia zoom_out_map 3 /14 Membros da equipe de resgate carregam bolsas com os restos dos passageiros que frequentavam o vôo JT610 da Lion Air Flight, que caiu no mar da praia de Tanjung Pakis, em Karawang, na Indonésia - 30/10/2018 (Tatan Syuflana/AP) Membros da equipe de resgate carregam bolsas com os restos dos passageiros que frequentavam o vôo JT610 da Lion Air Flight, que caiu no mar da praia de Tanjung Pakis, em Karawang, na Indonésia - 30/10/2018

4. Avião com 189 pessoas cai no mar após decolagem na Indonésia zoom_out_map 4 /14 Um navio de operações e um bote são vistos na região de busca por destroços do avião da Lion Ait Flight, que caiu no mar da Indonésia - 30/10/2018 (Beawiharta/Reuters) Um navio de operações e um bote são vistos na região de busca por destroços do avião da Lion Ait Flight, que caiu no mar da Indonésia - 30/10/2018

5. Avião com 189 pessoas cai no mar após decolagem na Indonésia zoom_out_map 5 /14 Soldados puxam um bote cheio de destroços do vôo JT610 da Lion Air Flight, que caiu no mar da praia de Tanjung Pakis, em Karawang, na Indonésia - 30/10/2018 (Ibnu Chazar/Antara Foto/Reuters) Soldados puxam um bote cheio de destroços do vôo JT610 da Lion Air Flight, que caiu no mar da praia de Tanjung Pakis, em Karawang, na Indonésia - 30/10/2018

6. Avião com 189 pessoas cai no mar após decolagem na Indonésia zoom_out_map 6 /14 Os escombros recuperados do malfadado voo JT 610 da Lion Air, são apresentados enquanto o presidente da Indonésia, Joko Widodo, visita o centro de operações de busca e salvamento em um porto no norte de Jacarta - 30/10/2018 (Adek Berry/AFP)

zoom_out_map 7 /14 Equipes de resgate realizam operação de busca nas águas de Ujung Karawang, Java Ocidental, na Indonésia, depois que um avião da Lion Air caiu no mar - 29/10/2018 (Achmad Ibrahim/AP) Equipes de resgate realizam operação de busca nas águas de Ujung Karawang, Java Ocidental, na Indonésia, depois que um avião da Lion Air caiu no mar - 29/10/2018

zoom_out_map 8 /14 Equipe de resgate examina os restos encontrados do voo JT610 da Lion Air, que caiu no mar, durante o processo de recuperação no porto de Tanjung Priok em Jacarta, na Indonésia - 29/10/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 9 /14 Equipe de resgate examina os restos encontrados do voo JT610 da Lion Air, que caiu no mar, durante o processo de recuperação no porto de Tanjung Priok em Jacarta, na Indonésia - 29/10/2018 (Willy Kurniawan/Reuters) Equipe de resgate examina os restos encontrados do voo JT610 da Lion Air, que caiu no mar, durante o processo de recuperação no porto de Tanjung Priok em Jacarta, na Indonésia - 29/10/2018

zoom_out_map 10 /14 Membros da Guarda Costeira removem corpos das vítimas do vôo da Lion Air flight que caiu no mar da Indonésia - 29/10/2018 (Tatan Syuflana/AP) Membros da Guarda Costeira removem corpos das vítimas do vôo da Lion Air flight que caiu no mar da Indonésia - 29/10/2018

zoom_out_map 11 /14 Parentes de passageiros do vôo voo JT610 da Lion Air, que caiu no mar, choram no Aeroporto Depati Amir em Pangkal Pinang, ilha de Belitung, na Indonésia - 29/10/2018 (Antara Foto/Hadi Sutrisno/Reuters) Parentes de passageiros do vôo voo JT610 da Lion Air, que caiu no mar, choram no Aeroporto Depati Amir em Pangkal Pinang, ilha de Belitung, na Indonésia - 29/10/2018

zoom_out_map 12 /14 Parentes de passageiros do vôo voo JT610 da Lion Air, que caiu no mar, choram no Aeroporto Depati Amir em Pangkal Pinang, ilha de Belitung, na Indonésia - 29/10/2018 (Antara Foto/Hadi Sutrisno/Reuters)

zoom_out_map 13 /14 Equipes de resgate conduzem buscas por sobreviventes e botes, nas águas de Ujung Karawang, na Indonésia - 29/10/2018 (Achmad Ibrahim/AP) Equipes de resgate conduzem buscas por sobreviventes e botes, nas águas de Ujung Karawang, na Indonésia - 29/10/2018

zoom_out_map 14/14 Parentes de passageiros chegam ao centro de crise da Lion Air no Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, em Tangerang, na Indonésia - 29/10/2018 (Tatan Syuflana/AP) Parentes de passageiros chegam ao centro de crise da Lion Air no Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, em Tangerang, na Indonésia - 29/10/2018

Equipes de busca e resgate na Indonésia acreditam ter encontrado a fuselagem da cabine do avião da companhia Lion Air, que caiu com 189 pessoas a bordo, informaram autoridades locais nesta quarta-feira.

“Há um objeto que pensamos ser uma grande parte da cabine da aeronave que buscamos”, disse, em entrevista coletiva, o diretor de Preparação da Agência Nacional de Busca e Resgate da República da Indonésia (Basarnas), Didi Hamzar.

A busca continua com 100 mergulhadores divididos em cinco zonas a uma profundidade dentre 30 e 35 metros em águas próximas ao cabo Karawang, acrescentou Didi. As autoridades acreditam que vários dos corpos das vítimas poderiam estar presos dentro da fuselagem do avião.

Por enquanto, as equipes de buscas retiraram 49 sacos com restos mortais de pelo menos dez pessoas, segundo disse em entrevista coletiva esta manhã o diretor do hospital da polícia em Kramat Jati, Musyafak. Nenhuma das vítimas foi identificada, mesmo com o DNA coletado dos familiares, acrescentou Musyafak.

A torre de controle perdeu contato com o voo JT610, da companhia aérea indonésia de baixo custo Lion Air, 13 minutos depois que o avião Boeing 737 MAX 8 decolou na manhã de segunda-feira de Jacarta a caminho da cidade de Pangkal Pinang.

A aeronave caiu no mar de Java pouco após solicitar ao controle aéreo permissão para retornar à capital indonésia. Não há sobreviventes.

Segundo o Comitê de Segurança de Transportes Nacionais (NTSC), o avião transportava 178 passageiros adultos, uma criança, dois bebês, dois pilotos e seis membros da tripulação.

Entre os passageiros havia 20 funcionários do Ministério indonésio das Finanças e o ex-ciclista italiano Andrea Manfredi.

Inspeção

O ministro de Transportes indonésio, Budi Karya Sumadi, anunciou nesta terça que havia ordenado uma inspeção de “todos os Boeing 737 MAX”, sem que isso significasse que as aeronaves deveriam deixar de voar.

A Lion Air informou que o Boeing que caiu estava em serviço desde agosto. O piloto e o copiloto tinham mais de 11.000 horas de voo. Recentemente passaram por exames médicos e testes de drogas, de acordo com a empresa.

Segundo o vice-chefe do Comitê Nacional de Segurança de Transporte da Indonésia, Haryo Satmiko, o avião Boeing 737 MAX 8 teve problemas técnicos em seu voo anterior, incluindo “velocidade de voo não confiável”.

“A causa do acidente ainda está sendo investigada e todos nós estamos curiosos para saber o que pode ter causado a queda”, disse.

Ele disse que o comitê tem uma gravação da conversa entre o piloto do JT610 e a torre de controle em Jacarta antes do acidente, bem como informações do público, incluindo comentários em mídias sociais.

Na segunda-feira, o presidente da Lion Air, Edward Sirait, admitiu que o avião passou por reparos em Bali antes de seguir para Jacarta. Ele não entrou em detalhes, mas citou um “procedimento normal”.

(Com EFE, Reuters e AFP)