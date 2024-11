Indiciamento de Bolsonaro por tentativa de golpe repercute na imprensa internacional

O indiciamento formal de Jair Bolsonaro e outros 36 aliados, incluindo ex-ministros de seu governo, por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 gerou ampla repercussão na mídia internacional nesta quinta-feira, 21. O caso foi amplamente noticiado por veículos como o jornal americano The Washington Post, o espanhol El País, a emissora ABC News e o português O Público.

As investigações indicam que Bolsonaro e seus aliados teriam arquitetado um plano para evitar a posse de Lula e reverter os resultados da eleição de 2022, que ele perdeu. A trama golpista envolvia figuras-chave das Forças Armadas e membros do governo anterior, como os generais do Exército Braga Netto e Augusto Heleno.

O Washington Post destacou que a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe após as eleições de 2022, com acusações apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, que avaliará o próximo passo. O jornal ressaltou que Bolsonaro nega as acusações, assim como seu envolvimento em outros escândalos, como contrabando de joias e falsificação de registros de vacinação contra a covid-19.

O New York Times também enfatizou o impacto das acusações, observando a gravidade da tentativa de subverter a democracia brasileira, enquanto o britânico The Guardian classificou Bolsonaro como “um capitão do exército desonrado que virou político populista”, descreveu sua administração como de extrema direita e destacou que a conclusão do inquérito policial ocorreu poucos dias depois da PF ter feito cinco prisões como parte de uma operação para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin, e o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O El País, além de noticiar as acusações formais contra Bolsonaro, também relembrou o ataque golpista na sede dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. O jornal enfatizou que, segundo os investigadores, o golpe não foi consumado devido à recusa dos comandantes do Exército e da Força Aérea em apoiar o plano. Além disso, o veículo espanhol afirmou que, ao longo do mandato, Bolsonaro “abraçou um discurso que flertava repetidamente com a ameaça de ruptura democrática”.

“Em ato oficial, chegou a proclamar que desobedeceria ao juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, além de insultá-lo, e, em outubro de 2023, recusou-se a reconhecer a vitória eleitoral de Lula, em outubro de 2022, nas eleições mais apertadas da história do Brasil. No dia seguinte, dezenas de milhares de apoiadores de Bolsonaro acamparam do lado de fora dos quartéis em todo o país exigindo intervenção militar”, descreveu o El País.

A americana ABC News, também noticiou o indiciamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe contra a democracia brasileira em 2022.

Apesar das graves acusações, a defesa de Bolsonaro continua a negar seu envolvimento no complô e afirma que tudo não passa de uma perseguição política. Segundo o ex-presidente, as acusações têm motivação ideológica e representam prática de perseguição política.