Índia tem novo caso de criança estuprada e morta

O corpo de uma menina de sete anos, estuprada e estrangulada até a morte, foi encontrado nesta terça-feira (17) na Índia. O país, que já enfrenta uma onda de protestos por casos semelhantes de abuso sexual de menores de idade, viu a indignação da população aumentar. Estupros ocorrem com frequência no país, mas uma onda de ataques a crianças de muito pouca idade tem revoltado a população

Na semana passada foram organizadas manifestações em todo o país após o estupro em grupo e assassinato de uma menina muçulmana de apenas oito anos no estado de Jammu e Kashmir, na região da Caxemira indiana.

No crime ocorrido nesta terça, o corpo da vítima desta terça-feira foi encontrado em uma área de obras, poucas horas depois de seu desaparecimento durante um casamento no distrito de Etah, no estado de Uttar Pradesh.

A polícia informou a detenção de um morador que instalava tendas para a recepção de um casamento por suspeitar que ele atraiu a menina para o local.

Um relatório de 2014 da ONU revela que uma em cada três vítimas de estupro na Índia é menor de idade. Em 2015, 11.000 casos de estupro de menores de idade foram registrados na Índia, de acordo com as estatísticas oficiais.

(Com AFP)