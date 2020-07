Índia supera Rússia e se torna terceiro país com mais casos de Covid-19

A Índia registrou 24.000 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas e se tornou o terceiro país com o maior número de infectados, superando a Rússia. Ao todo, o país registrou 697.413 infecções e 19.693 mortes.

Apesar do aumento no número de casos, a taxa de mortalidade indiana ainda é menor que a verificada na maioria dos outros países gravemente afetados. Em número de mortes, o país é o oitavo mais afetado. Estados Unidos e Brasil são os países com o maior número de casos confirmados.

Os analistas consideram que o pico da epidemia na Índia acontecerá dentro de várias semanas. A propagação do vírus está em ritmo acelerado sobretudo nas grandes cidades como Mumbai, Nova Délhi e Madras.

Para enfrentar o grande número de infectados, Nova Délhi inaugurou um gigantesco centro com capacidade para 10.000 leitos, em um espaço dedicado a reuniões religiosas. O hospital foi considerado o maior do mundo inteiramente dedicado a pacientes com Covid-19.

A Índia impôs em março a mais ferrenha quarentena de todo o mundo. Por ordem do primeiro-ministro, Narendra Modi, o 1,3 bilhão de habitantes do país teve alguns dias para se preparar e se fechar em casa, com a polícia brandindo bastões e fazendo ameaças contra eventuais contraventores.

Porém, muito antes do recomendável, o governo começou a relaxar as medidas. Com contágio e mortes ainda em plena aceleração, Modi, líder autoritário e ultranacionalista que não é de ouvir conselhos e tinha pressa em reativar a economia, anunciou no início do mês o fim do confinamento obrigatório. “A transmissão está sob controle”, proclamou, recomendando a prática de ioga como estratégia “para aumentar a imunidade”.

Desde então, a Índia chegou à dolorosa posição de epicentro da epidemia na Ásia e os casos confirmados vêm dobrando a cada dezoito dias — mais do que nos Estados Unidos, Brasil e Rússia. Teme-se ainda que o governo esteja maquiando os números divulgados.

Segundo fontes médicas, os números oficiais não são confiáveis. Centros de saúde estão proibidos de realizar testes em pacientes que morrem com suspeita de Covid-19. Além disso, por ditames ligados à religião hindu, 80% das mortes ocorrem em casa e os corpos são cremados pela família.

Com o novo crescimento da doença, muitas cidades determinaram novamente o confinamento da população. As autoridades de Agra (norte) decidiram manter fechado o célebre Taj Mahal, que não recebe visitantes desde meados de março.

(Com AFP)