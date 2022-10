Índia prende nove pessoas por desabamento de ponte que deixou 134 mortos

A polícia indiana prendeu nove pessoas nesta segunda-feira, 31, incluindo empreiteiros, enquanto investigavam o desabamento de uma ponte de pedestres que deixou pelo menos 134 pessoas mortas, incluindo muitas crianças.

Nas redes sociais e na televisão da Índia, circulam vídeos de um grupo de jovens que tentavam balançar a ponte suspensa em Morbi de um lado para o outro, antes dos cabos cederem. A ponte da era colonial sobre o rio Machchhu estava lotada de turistas quando se rompeu na noite de domingo 30, provocando uma queda de 10 metros sobre a água.

Video of the bridge collapse in Western India that killed at least 132 people ⚠️: Viewer discretion is advised pic.twitter.com/VFlPHCC8CP — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 31, 2022

Algumas pessoas conseguiram chegar a terra firme depois, segurando as grades de metal e a rede da ponte.

Um alto funcionário da polícia disse que nove pessoas foram presas, incluindo funcionários administrativos, funcionários da bilheteria e três seguranças, por não regular a quantidade de visitantes sobre a estrutura. Duas pessoas que receberam um contato para reparar a estrutura, originalmente construída em 1877, estavam entre os presos.

No estado ocidental de Gujarat, onde eleições estão marcadas para o início do próximo ano, a oposição criticou a gestão atual.

“Não apenas extremamente triste com o colapso da ponte em Morbi, mas também muito zangado. Porque era uma tragédia à espera”, escreveu Gurdeep Singh Sappal, membro do partido do Congresso, no Twitter.

“Há algum tempo, o colapso de pontes, desmoronamento de estradas, rompimento de barragens estão acontecendo com bastante frequência.”

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que nasceu no estado onde ocorreu o desastre, deve visitar a pequena cidade industrial na terça-feira, 1.

Autoridades locais disseram à agência de notícias Reuters que a Oreva, uma empresa que fabrica relógios e itens elétricos responsável pela ponte, não havia informado às autoridades que ela seria reaberta na semana passada após reparos, acrescentando que nenhum certificado de que estava apta para uso público havia sido emitido.

O jornal Indian Express citou um porta-voz da Oreva dizendo: “Enquanto esperamos por mais informações, a ponte desabou porque muitas pessoas no meio da ponte estavam tentando incliná-la de um lado para o outro. “

Cerca de 400 pessoas compraram ingressos para entrar na ponte para celebrar os festivais de Diwali e Chhath Puja. Cerca de 35 vítimas tinham menos de 14 anos e 170 pessoas foram resgatadas pela manhã de segunda-feira.

A ponte tem 1,25 metros (4 pés) de largura e se estende por 233 metros e ligava o hotel patrimônio do Darbargadh Palace e a cidade.