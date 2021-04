Índia bate novo recorde mundial de casos de Covid-19

A Índia bateu nesta quarta-feira, 28, um novo recorde mundial de novos casos de Covid-19 e ultrapassou as 200.000 mortes causadas pelo vírus. Ao todo, o país registrou 360.927 novos infectados nas últimas 24 horas.

Foi o 7º dia seguido com mais de 300.000 novos casos, o que fez o país registrar mais de 2,3 milhões de infectados na última semana e bater o recorde mundial de casos em 6 dos 7 dias. A nação ainda marcou 3.293 mortes nas últimas 24 horas e se tornou o 4º país a superar a marca de 200.000 óbitos pela doença, após Estados Unidos, Brasil e México.

A situação é crítica nos hospitais e crematórios do país, com falta de leitos, de remédios e de oxigênio para os doentes. Há funerais em massa para dar conta do volume de corpos.

A comunidade internacional se mobilizou para ajudar a Índia. O primeiro carregamento de ajuda médica britânica, com 100 respiradores e 95 concentradores de oxigênio, chegou ontem a Nova Déli. França, Canadá e Estados Unidos, entre outros, também anunciaram ajuda.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que não sabe ainda se o maior índice de mortalidade se deve a uma variante mais agressiva, à situação do sistema de saúde indiano pela explosão de casos ou a ambos.

A variante local do coronavírus já foi detectada em pelo menos 17 países. Chamada de B.1.617, a mutação tem uma taxa de crescimento mais elevada do que outras variantes que circulam na Índia, sugerindo que é mais contagiosa.