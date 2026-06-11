Incidente com ‘materiais perigosos’ que fez Pentágono ser parcialmente isolado foi alarme falso
Esvaziamento da sede do Departamento de Defesa dos EUA ocorreu após um sensor defeituoso detectar a possível presença de antraz, uma doença infecciosa grave
O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi fechado nesta quinta-feira, 11, devido a um alarme falso acionado por um sensor de “materiais perigosos”, segundo a TV americana CNN Internacional.
Os pavimentos do segundo andar ao quinto andar e alguns corredores do extenso complexo do Pentágono foram isolados e os policiais que circulavam pelo prédio usaram máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química no início desta quinta-feira.
O esvaziamento do prédio ocorreu após um sensor defeituoso do Pentágono detectar a possível presença de antraz, uma doença infecciosa grave e rara causada pela bactéria Bacillus anthracis, informou a emissora americana. A contaminação, no entanto, foi descartada pelas autoridades.
Mais cedo, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse que os sistemas dentro do prédio “detectaram um problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até que determinemos a gravidade”.
“O Departamento está executando os protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de confinamento para a área afetada. Equipes de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do prédio”, disse Parnell.
Em uma publicação nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros e Serviço de Emergência Médica de Arlington, condado americano onde o prédio está localizado, havia informado que uma equipe de materiais perigosos estava operando no Pentágono devido a um “incidente com materiais perigosos”.
O edifício do Pentágono é um dos maiores prédios de escritórios do mundo. Com 5 andares, 5 anéis concêntricos e formato em 5 pontas, ele abriga cerca de 26 mil funcionários e foi atingido durante os ataques da Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001.