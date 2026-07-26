Incêndios tiram mais de 300 mil pessoas de suas casas na Europa

Por determinação de autoridades, mais de 300 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na França e na Espanha em função dos incêndios florestais que atingem os países desde a última quarta-feira.

Sustentadas por altas temperaturas, ventos fortes e seca prolongada, as chamas já consumiram dezenas de milhares de hectares e mobilizam milhares de bombeiros e militares nos dois países.

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi às redes sociais e prometeu reconstruir as áreas devastadas. Afirmou ainda que o governo francês permanecerá ao lado das vítimas “pelo tempo que for necessário”.

Já o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que a prioridade é salvar vidas e alertou que o avanço dos incêndios ainda depende da evolução dos ventos.

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Na França, a situação mais crítica é registrada nos arredores de Gironde e Landes, onde o fogo avança em direção à região de Bordeaux.

Na Espanha, os maiores focos estão concentrados perto de Madri, onde incêndios florestais que começaram separadamente acabaram se unindo.

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