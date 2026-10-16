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Incêndios na Indonésia matam quatro e espalham fumaça tóxica pelo Sudeste Asiático

Queimadas deterioram qualidade do ar, fecham escolas e aumentam problemas respiratórios na região; empresas podem estar por trás de desastre

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h32 | Atualizado em 16 out 2026, 10h39
Pessoas usando máscaras em Singapura em 16 de outubro de 2026, em meio a uma crise ambiental que já afeta diferentes países do Sudeste.
Pessoas usando máscaras em Singapura em 16 de outubro de 2026, em meio a uma crise ambiental que já afeta diferentes países do Sudeste. (YUICHI YAMAZAKI/AFP)
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Incêndios na Indonésia matam quatro e espalham fumaça tóxica pelo Sudeste Asiático Priorize VEJA no Google

Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas durante uma operação de combate a incêndios florestais na Indonésia na quinta-feira 15 informaram as autoridades locais.

“O incidente serve como recordação de que o combate aos incêndios florestais é uma operação de alto risco”, declarou o Ministério das Florestas da Indonésia em um comunicado.

As mortes ocorreram no Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, na ilha de Java, em meio a uma crise ambiental que se espalha por diferentes países do Sudeste Asiático. A fumaça das queimadas, que persistem há meses, provocou a deterioração da qualidade do ar, o fechamento de escolas e o aumento dos problemas respiratórios na região.

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Queda na qualidade do ar

Na madrugada desta sexta-feira, 16, Singapura registrou 251 pontos no Índice de Qualidade do Ar da empresa suíça IQAir, nível considerado muito insalubre.

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A cidade-Estado chegou a ocupar a primeira posição no ranking das cidades mais poluídas do mundo elaborado pela IQAir, seguida pela capital da Malásia, Kuala Lumpur. Jacarta, capital indonésia, apareceu em sexto lugar.

Medidas de emergência

Na Malásia, os efeitos da fumaça levaram as autoridades a determinar a suspensão de atividades escolares e esportivas e a distribuir máscaras à população. Em Timor-Leste, instituições de ensino também precisaram interromper as aulas.

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Diante do agravamento da situação, o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, anunciou que o governo poderá recorrer à Justiça contra empresas envolvidas nas queimadas.

A Lei de Poluição Transfronteiriça por Névoa do país, aprovada em 2014, permite responsabilizar companhias cujas atividades em território estrangeiro contribuam para episódios graves de poluição atmosférica. Embora Singapura não tenha grandes áreas florestais ou plantações, diversas empresas que exploram terras na Indonésia, por exemplo, têm suas sedes no país.

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Investigação difícil

Para identificar os responsáveis pelos incêndios, no entanto, as autoridades singapurianas dependem do compartilhamento de informações e mapas de focos de calor por governos estrangeiros, enquanto disputas sobre a titularidade das terras dificultam as investigações.

Quatro empresas indonésias continuam sendo investigadas por sua possível participação na crise da névoa de 2015, um grave desastre ambiental de poluição atmosférica transfronteiriça que afetou diversos países do Sudeste Asiático e provocou tensões diplomáticas entre Singapura e Jacarta.

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