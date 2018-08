Incêndios na Califórnia fazem sétima vítima e continuam a se espalhar

O incêndio florestal no norte da Califórnia fez sua sétima vítima nesta sábado (4). O fogo agora se espalha por outras regiões do Estado, preocupando as autoridades.

A Casa Branca anunciou na manhã deste domingo (5) que o presidente americano Donald Trump declarou que há um grande desastre na Califórnia. A medida facilita a obtenção de dinheiro federal, ajuda alimentar e o acesso a outros programas para moradores, comerciantes, cidades e condados.

“A assistência pode incluir subsídios para moradia temporária e consertos de casas, empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedades não seguradas e outros programas para ajudar indivíduos e donos de negócios a se recuperarem dos efeitos do desastre”, disse a Casa Branca.

Mais moradores receberam ordens para deixar suas casas neste final de semana, enquanto bombeiros enfrentavam altas temperaturas e fortes rajadas de vento.

O incêndio Carr, a cerca de 261 quilômetros ao norte de Sacramento, custou a vida de um funcionário de uma companhia elétrica no sábado, de acordo com uma afiliada da emissora CBS.

O fogo, um dos mais destrutivos da história da Califórnia, também matou outras seis pessoas, incluindo uma bisavó e duas crianças, além de um bombeiro e um operador de escavadeira.

Outros dois incêndios chamados coletivamente de Complexo Mendocino ocorreram nos condados de Mendocino, Lake e Colusa, a cerca de 90 milhas ao norte de São Francisco. Os incêndios River e Ranch cresceram, cobrindo um total de 92.600 hectares até a noite de sábado.

Os incêndios na Califórnia neste ano já queimaram uma área maior que o normal para a “temporada de incêndios”, disse Ken Pimlott, diretor do Departamento de Proteção contra Incêndios Florestais da Califórnia, durante coletiva de imprensa no sábado.

“A temporada de incêndios está apenas começando. O que antes faria parecer que estamos no auge da temporada, historicamente, é agora o tipo de condições que vemos bem no começo”, disse Pimlott.

Na semana passada, incêndios na Califórnia atingiram cerca de 117.300 hectares, mais que o dobro da média de cinco anos durante o mesmo período, de acordo com os bombeiros.

(Com Reuters)