Incêndios florestais na Espanha matam ao menos 12; dezenas seguem desaparecidos

Testemunhas disseram às autoridades que o fogo pode ter começado após a queda de um cabo de energia elétrica, que teria incendiado a vegetação seca antes de se espalhar pela mata ao redor. As autoridades, porém, ainda não confirmaram a causa.

Onda de calor

O incêndio florestal ocorre enquanto a Espanha enfrenta uma onda de calor extremo, com partes da Andaluzia sob alertas meteorológicos laranja — o segundo nível mais alto — nos últimos dias devido às altas temperaturas. As temperaturas elevadas têm impulsionado as chamas, com mais de 50 mil hectares consumidos pelo fogo no país até o início de julho (mais que o dobro da média para esta época do ano).

Continua após a publicidade

Na vizinha França, mais de 300 focos foram registrados apenas na quarta-feira 8. Lá, o fogo já destruiu cerca de 28 mil hectares.

A intensa onda de calor castiga o continente europeu desde maio, com temperaturas históricas, incêndios florestais e impactos sobre a infraestrutura e a saúde pública de dezenas de cidades. Em Barcelona, os termômetros registraram a maior temperatura em 112 anos de medições, 44ºC, na quarta-feira.

A nova onda infernal ocorre poucos dias depois de o programa europeu de monitoramento Copernicus confirmar que junho foi o mês mais quente já registrado pela Europa Ocidental em toda a história. Segundo o observatório climático ligado à União Europeia, a temperatura média da região alcançou 20,74°C — mais de 3°C acima da média entre 1991 e 2020 —, superando o recorde estabelecido no ano passado.

Continua após a publicidade

Pesquisadores da rede World Weather Attribution afirmam que a onda de calor registrada em junho teria sido praticamente impossível sem o aquecimento global provocado pela atividade humana. Segundo o Copernicus, a Europa é hoje o continente que mais rapidamente aquece no planeta, tornando ondas de calor, secas e incêndios cada vez mais frequentes e intensos.