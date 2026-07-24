Incêndios florestais na Espanha estão em ‘pico’ e ‘fora de capacidade de extinção’, dizem autoridades

Ler Resumo





Incêndios florestais devastam Madri e Castela e Leão, Espanha, com 63 mil pessoas afetadas e chamas “além da capacidade de extinção”. Autoridades temem que os focos se unam e declararam emergência. A União Europeia mobiliza apoio aéreo, enquanto a causa de um dos incêndios já tem investigados.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os incêndios florestais que atingem as regiões espanholas de Madri e Castela e Leão nesta sexta-feira, 24, continuam fora de controle e, no momento, estão “fora de capacidade de extinção”, alertaram autoridades. Entre as duas regiões, cerca de 63.000 pessoas já foram afetadas.

Segundo Carlos Novillo, ministro do Meio Ambiente do governo regional de Madri, as chamas estão em seu “pico”.

Continua após a publicidade

O fogo que atinge as florestas ainda não foi contido, nem controlado. O avanço das chamas durante a noite preocupa as autoridades espanholas. Após uma reunião do Centro de Coordenação da Proteção Civil da Espanha (CECOPI) na tarde desta sexta-feira, 24,

De acordo com Novillo, há uma preocupação extra com o incêndio em Burgohondo, que pode atingir Madri por causa da proximidade com a cidade. A Guarda Civil espanhola informou, na tarde desta sexta, que prendeu uma pessoa e está investigando outra como responsável pelo incêndio florestal em Burgohondo. Segundo o órgão, ambos teriam utilizado máquinas pesadas numa área onde o uso desse tipo de maquinário era proibido. Os equipamentos teriam causado uma faísca que iniciou o incêndio no município.

Continua após a publicidade

O ministro do Interior regional, Fernando Grande-Marlaska, explicou que “a situação ainda é complexa” e que uma das “prioridades máximas” é evitar que os incêndios nas duas áreas se unam. Ele ressaltou que as condições meteorológicas “não são nada favoráveis”, com rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, altas temperaturas e umidade muito baixa. Por outro lado, o ministro diz esperar que, a partir desta noite, o vento diminua consideravelmente, como prevê a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha (Aemet).

Na quinta-feira, 23, o governo espanhol declarou estado de emergência nacional em Madri e nos arredores. O país também solicitou a ativação do Mecanismo Integrado de Resposta Política a Situações de Crise (IPCR), protocolo usado quando um Estado-membro da União Europeia é atingido por uma catástrofe de grandes dimensões à qual não consegue controlar.

Continua após a publicidade

A Comissão Europeia mobilizou quatro aeronaves Canadair, duas da Grécia e duas da Itália, para ajudar no combate aos incêndios. A expectativa é que os aviões cheguem à Espanha no sábado.