Incêndios criam cenário de catástrofe em destino badalado da Califórnia

Incêndios florestais fora de controle atingiram a região de Lake Tahoe, badalado destino turístico da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (31). Bastante procurada durante o verão, a área foi totalmente evacuada ao longo na última segunda-feira, desencadeando quilômetros de congestionamentos.

Empurrado por rajadas de vento seco e temperaturas acima do normal, o fenômeno batizado de Caldor Fire já destruiu 650 casas e consumiu uma área equivalente a 66.000 campos de futebol.

Lake Tahoe right now 😯 pic.twitter.com/UhQm10b0qB

Autoridades afirmam que ao menos 3.500 bombeiros tentam controlar as chamas. Segundo veículos de notícias locais, foi preciso trazer reforços ao longo de toda a manhã para a região de Christmas Valley, a 16 quilômetros da cidade de South Lake Tahoe. Ainda assim, a situação segue crítica.

Também nesta terça, uma densa fumaça cobriu as montanhas, atrapalhando o uso de aeronaves no combate ao fogo. Os bombeiros afirmam que 23 helicópteros e três aviões-tanque estão sendo utilizados para para despejar água sobre a mata, numa tentativa de frear o avanço das labaredas.

“Há incêndios acontecendo na Califórnia que nunca vimos antes, disse Thom Porter, diretor do Departamento de Proteção contra Incêndio do estado.

A ameaça de queimadas é tão generalizada e grave na Califórnia que o Serviço Florestal dos EUA anunciou na segunda-feira que todos os parques nacionais do estado estão fechados até 17 de setembro. “É a melhor decisão para segurança pública”, afirmou Jennifer Eberlien, diretor do órgão de vigilância.

U.S. Forest Service Engine ANF-15 putting in good work on the Caldor fire. @usfs_r5 #CaldorFire @Angeles_NF @EldoradoNF pic.twitter.com/vtkSmi3CD7

— USFS Fire-California (@R5_Fire_News) August 29, 2021