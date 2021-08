Incêndios criam ‘cenário de apocalipse’ na segunda maior ilha da Grécia

Incêndios florestais sem controle continuam a devastar a ilha de Evia, a segunda maior da Grécia, nesta segunda-feira (9). Esse é o décimo segundo dia consecutivo de destruição causada pelas chamas.

Segundo autoridades do país, mais de 2.000 moradores já evacuaram à região como resultado do avanço das queimadas. Essas pessoas tiveram de ser retiradas às pressas com a ajuda de balsas. Bombeiros envolvidos na contenção do fogo classificaram a situação como “apocalíptica”.

De acordo com agências de notícias gregas, as chamas já destruíram casas em cinco aldeias, mas a extensão total dos danos ainda não é totalmente conhecida. “É como um filme de terror”, disse uma moradora à agência de notícias Reuters.

Além de Evia, a capital grega, Atenas, vem sendo duramente atingida. Vários bairros do subúrbio da cidade lutam para conter as chamas.

Além disso, pontos turísticos famosos, como a Acrópole, tiveram de ser fechados devido ao calor excessivo e à fumaça. “Se alguém duvida de que a mudança climática é real, que venha e veja a intensidade do fenômeno aqui”, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

A União Europeia afirma que mobilizou uma operação sem precedentes para enfrentar os incêndios florestais que afetam a Grécia e uma série de outras nações do continente, como Bósnia, Turquia e Itália.

A UE diz ainda que enviou nove aviões, cerca de 1.000 bombeiros e 200 veículos para a Grécia. Na noite de domingo, Kyriakos Mitsotakis expressou “sincera gratidão” aos países que enviaram ajuda. “Agradecemos por apoiar a Grécia durante esses tempos difíceis”, escreveu o premiê no Twitter.

Numa das maiores ondas de calor e estiagem já vistas na região, o sul da Europa tem enfrentado temperaturas superiores a 45ºC. Os períodos de calor extremo estão se tornando mais frequentes e intensos devido ao aquecimento global.

Só no Mediterrâneo, calcula-se que os termômetros subiram em média 2ºC nas últimas décadas.