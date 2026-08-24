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Incêndio provocado por ação humana deixa mais de 40 mil desabrigados nos EUA

Ao menos seis pessoas ficaram feridas no estado de Nevada, enquanto as chamas se espalharam rapidamente por uma área de cerca de 53 km²

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 15h23
Incêndio florestal no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em 23 de agosto de 2026.
Incêndio florestal no estado de Nevada, nos Estados Unidos, em 23 de agosto de 2026.  (TREVOR BEXON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)
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Incêndio provocado por ação humana deixa mais de 40 mil desabrigados nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Um incêndio florestal de grandes proporções destruiu casas e deixou mais de 40 mil pessoas desabrigadas em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, neste domingo, 23. Ao menos seis pessoas ficaram feridas, sendo três moradores e três membros das equipes de emergência.

O incêndio, chamado de Hawk Fire, teve início no sábado 22 e se espalhou rapidamente por uma área de cerca de 53 km². Segundo as autoridades locais, o fogo foi provocado por ação humana e ainda não havia sido controlado nesta segunda-feira.

“Podemos confirmar que o incêndio foi causado por ação humana”, disse Shane Akerson, comandante responsável pelas operações de combate a incêndio e resgate. “No entanto, o caso ainda está sob investigação ativa e não temos mais detalhes a fornecer neste momento”. 

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Cerca de 42 mil moradores foram deslocados ou estão sob ordens de evacuação imediata, enquanto outros 45 mil estão em estado de alerta. 

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No sábado, os bombeiros trabalharam sob condições extremas de alerta de incêndio, disse Richard Edwards, chefe do Distrito de Proteção contra Incêndios de Truckee Meadows. Ao todo, cerca de 800 profissionais atuavam no combate às chamas.

O governador de Nevada, Joe Lombardo, declarou estado de emergência no Condado de Washoe, que abrange Reno e partes do Lago Tahoe.

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“Esta é uma situação ativa e em rápida evolução; peço a todos nas áreas afetadas que permaneçam vigilantes e sigam as orientações das autoridades locais”, disse o governador, que autorizou o envio de dois helicópteros da Guarda Nacional e de 60 integrantes da corporação para apoiar as operações de combate às chamas junto ao Gabinete do Xerife do Condado de Washoe.

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As chamas se alastram nos EUA pouco mais de uma semana após uma onda de incêndios florestais atingir diferentes partes da Europa, enquanto os termômetros marcam temperaturas acima de 35 °C em vários países. O fogo deixou dezenas de feridos na Croácia e obrigou milhares de pessoas a abandonarem suas casas na França e na Alemanha.

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