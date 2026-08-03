Incêndio na França revela bombas enterradas desde a Segunda Guerra Mundial

O incêndio florestal que atingiu a região de Bordeaux, no sudoeste da França, revelou dezenas de explosivos remanescentes da Segunda Guerra Mundial enterrados sob a vegetação consumida pelas chamas. Equipes especializadas em desminagem trabalham desde o fim de semana em Le Porge, município mais afetado pelo fogo, para remover os artefatos e garantir o retorno seguro dos moradores.

Segundo as autoridades francesas, mais de 180 casas foram destruídas na cidade. Com a mata reduzida a cinzas, projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e parcialmente enterrados, passaram a ser visíveis em diferentes pontos da área devastada.

Desde sexta-feira, 31, os especialistas já recolheram ao menos 75 obuses encontrados na superfície. A expectativa, porém, é que muitos outros permaneçam soterrados, o que levou as autoridades a manter parte da região interditada até a conclusão das buscas.

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Os investigadores também avaliam que algumas das explosões registradas durante o avanço do incêndio, inicialmente atribuídas a botijões e cilindros de gás, podem ter sido provocadas pela detonação desses antigos artefatos militares.

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A descoberta não é considerada incomum na França. O país ainda convive com munições deixadas pelos intensos combates e bombardeios da Segunda Guerra Mundial, encerrada há mais de 80 anos. Explosivos enterrados continuam sendo encontrados regularmente durante obras, enchentes e outros eventos que revolvem o solo.

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O incêndio em Gironde faz parte da série de queimadas que têm castigado o sul da Europa nas últimas semanas. Favorecidas pela combinação de calor intenso, baixa umidade e ventos fortes, as chamas já destruíram milhares de hectares de vegetação e obrigaram milhares de pessoas a deixar suas casas em diferentes regiões da França.