Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Mundo

Incêndio na França revela bombas enterradas desde a Segunda Guerra Mundial

Artefatos vieram à tona após fogo devastar área próxima a Bordeaux; especialistas já recolheram ao menos 75 projéteis

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 16h23 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h16
Quatro granadas de mão enferrujadas e sujas de terra preta estão no chão, com um pé calçando bota militar ao fundo, em um cenário de solo queimado e cinzas
Esta fotografia mostra projéteis da Segunda Guerra Mundial em Le Porge, no sudoeste da França, em 3 de agosto de 2026 (Divulgação/AFP)
Continua após publicidade
Incêndio na França revela bombas enterradas desde a Segunda Guerra Mundial Priorizar nos meus resultados Google

O incêndio florestal que atingiu a região de Bordeaux, no sudoeste da França, revelou dezenas de explosivos remanescentes da Segunda Guerra Mundial enterrados sob a vegetação consumida pelas chamas. Equipes especializadas em desminagem trabalham desde o fim de semana em Le Porge, município mais afetado pelo fogo, para remover os artefatos e garantir o retorno seguro dos moradores.

Segundo as autoridades francesas, mais de 180 casas foram destruídas na cidade. Com a mata reduzida a cinzas, projéteis de cerca de 30 centímetros de comprimento, enferrujados e parcialmente enterrados, passaram a ser visíveis em diferentes pontos da área devastada.

Desde sexta-feira, 31, os especialistas já recolheram ao menos 75 obuses encontrados na superfície. A expectativa, porém, é que muitos outros permaneçam soterrados, o que levou as autoridades a manter parte da região interditada até a conclusão das buscas.

Continua após a publicidade

Os investigadores também avaliam que algumas das explosões registradas durante o avanço do incêndio, inicialmente atribuídas a botijões e cilindros de gás, podem ter sido provocadas pela detonação desses antigos artefatos militares.

Siga
Continua após a publicidade

A descoberta não é considerada incomum na França. O país ainda convive com munições deixadas pelos intensos combates e bombardeios da Segunda Guerra Mundial, encerrada há mais de 80 anos. Explosivos enterrados continuam sendo encontrados regularmente durante obras, enchentes e outros eventos que revolvem o solo.

Continua após a publicidade

O incêndio em Gironde faz parte da série de queimadas que têm castigado o sul da Europa nas últimas semanas. Favorecidas pela combinação de calor intenso, baixa umidade e ventos fortes, as chamas já destruíram milhares de hectares de vegetação e obrigaram milhares de pessoas a deixar suas casas em diferentes regiões da França.

Publicidade
TAGS:
França
Incêndios
incêndios florestais
Segunda Guerra Mundial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).