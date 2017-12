Incêndio na Coreia do Sul deixa 29 mortos

Um incêndio em um centro esportivo na Coreia do Sul matou 29 pessoas e deixou muitos outros feridos. O local, que fica na cidade de Jecheon, abriga uma academia, uma sauna públicas e um restaurante.

O fogo começou no porão e se espalhou por todo o edifício. Segundo a Agência Nacional de Combate ao Fogo, o incêndio produziu tanta fumaça tóxica que muitas pessoas não conseguiram deixar o local.

Fotos e vídeos registrados no momento do incêndio mostravam uma grande nuvem de fumaça negra engolindo a propriedade. Mais de 60 bombeiros participaram da ação para acabar com o fogo, que já foi praticamente apagado.

A maior parte das vítimas ficou presa em uma sauna no segundo andar do edifício. Segundo as autoridades, o número de mortos ainda pode aumentar nas próximas horas, já que as buscas por sobreviventes ainda não acabaram.

Cerca de 20 pessoas foram resgatadas no topo do prédio pelos bombeiros. Vários sobreviventes tiveram de ser internados para tratamento por conta da inalação da fumaça.

A cidade de Jecheon está localizada a 168km a sudeste da capital Seul.