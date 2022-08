Incêndio ‘monstro’ na França obriga 10 mil a deixarem suas casas

Autoridades da França informaram nesta quinta-feira, 11, que mais de 1.000 bombeiros estão lutando contra um incêndio “monstruoso” que atinge o sudoeste do país.

O fogo destruiu várias casas nos arredores da cidade de Bordeaux, forçando 10.000 moradores a fugirem. Antes da evacuação, alguns tiveram que se abrigar das chamas nos telhados de suas residências, segundo informações divulgadas pela emissora britânica BBC.

“É a primeira vez que vemos um incêndio como este”, disse o bombeiro Jérôme Jean ao site de notícias francês BFMTV. Outro representante da corporação, Gregory Allione, classificou o fenômeno como “monstruoso”, em entrevista à rádio francesa RTL.

Os oficiais estão sendo apoiados por aeronaves especializadas que lançam água sobre as chamas. No entanto, ventos fortes e as altas temperaturas da região estão dificultando o combate ao incêndio. Vários bombeiros tiveram que ser redistribuídos com urgência de outras regiões para impulsionar a operação em andamento.

De acordo com o serviço de meteorologia local, as temperaturas devem chegar a 39°C ainda nesta quinta-feira.

O país conta ainda com outros focos de incêndio, como o que ocorre na região de Gironde, na França. As chamas consomem o local há dois dias e, apesar de todos os esforços, o fogo segue ainda fora de controle, disseram autoridades.

Belin-Béliet, situada também no sudoeste do país, é agora uma cidade fantasma, já que todos os seus 2.000 habitantes tiveram que fugir na quarta-feira, diz a BFMTV.

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que Áustria, Alemanha, Grécia, Polônia e Romênia irão fornecer ajuda para combater o incêndio. “A solidariedade europeia em ação!”, escreveu Macron em seu perfil no Twitter.

Neste verão, a França e vários outros países europeus viram uma onda de incêndios florestais mortais, desencadeados por temperaturas recordes e secas em todo o continente. Mais de 1.000 mortes foram atribuídas às altas temperaturas em Portugal e na Espanha.

No Reino Unido, um alerta de calor extremo entrou em vigor nas últimas semanas. As previsão é de que o país registre 37°C em algumas áreas nos próximos quatro dias.

Especialistas alertam que a onda de calor, efeito das mudanças climáticas globais, provavelmente afetará a saúde, o transporte e as condições de trabalho da população.

Cientistas afirmam que as temperaturas continuarão subindo, a menos que os governos de todo o mundo façam cortes acentuados nas emissões de gases poluentes.