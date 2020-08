Incêndio florestal consome mais de 8 mil hectares na Califórnia

Mais de 2.200 bombeiros no estado americano da Califórnia tentam controlar um incêndio florestal que já se alastrou por mais de 8.300 hectares no norte do condado de Riverside, próximo a Los Angeles. As autoridades locais alertaram a população para o perigo e emitiram ordens de retirada voluntária para milhares. Até esta segunda-feira, 3, ao menos 5% das chamas foram controladas, segundo o Serviço Florestal do estado.

O incêndio teve início na sexta-feira 31 em Cherry Valley e na floresta nacional de San Bernardino. As chamas estão longe de serem apagadas, porém é previsto que elas diminuam de intensidade nos próximos dias.

Ao menos 2.600 residências foram abandonadas e quase 7.800 pessoas deixaram a região, enquanto uma casa e uma construção rural foram consumidas pelas chamas.

Started the day assisting RSO with the #AppleFire. Personnel from Emergency Ops assisting with planning and evacs of Oak Glen. View from top of Oak Glen pic.twitter.com/Vxe5NK8E0x Continua após a publicidade — Lt. James Mahan (@SBCSDLtMahan) August 2, 2020

Segundo o Serviço Florestal de San Bernadino, a região não tem histórico de incêndios, mas este foi causado pela seca recorde e altas temperaturas. “Essas condições contribuem ativamente para o comportamento do fogo tanto pelo dia quanto a noite”, afirmou o serviço em um relatório no domingo.