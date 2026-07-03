Incêndio florestal avança na Costa Brava e isola cidades na Espanha

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu nesta sexta-feira, 3, a região da Costa Brava, no nordeste da Espanha, obrigando as autoridades da Catalunha a determinar o confinamento preventivo de mais de dez municípios. A área é um dos principais destinos turísticos do país durante o verão europeu.

As chamas começaram pela manhã nas proximidades de La Bisbal d’Empordà, na província de Girona, a cerca de 20 quilômetros do litoral do Mediterrâneo. Ventos fortes vindos do norte favoreceram a rápida propagação do fogo, que avançou em direção a áreas urbanas e balneários da região.

Entre as cidades afetadas pelas restrições está Platja d’Aro, um dos destinos mais movimentados da Costa Brava nesta época do ano. As autoridades orientaram os moradores a permanecerem em casa enquanto as equipes trabalham para conter o incêndio.

Continua após a publicidade

Segundo o Corpo de Bombeiros da Catalunha, mais de 50 equipes foram mobilizadas para combater as chamas, incluindo 11 aeronaves que atuam no lançamento de água e no monitoramento da área. As operações continuavam ao longo desta sexta-feira, sem previsão de quando o fogo será totalmente controlado.

Continua após a publicidade

Além das medidas de confinamento, as autoridades fizeram um apelo para que turistas e moradores da região metropolitana de Barcelona evitem viajar para a Costa Brava. Em comunicado divulgado nas redes sociais, os bombeiros recomendaram o adiamento das viagens ao litoral até que a situação esteja sob controle, a fim de reduzir o fluxo de veículos e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

Continua após a publicidade

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre feridos, vítimas ou danos materiais provocados pelo incêndio. As causas do fogo também ainda são investigadas.