Incêndio em zoológico mata animal e fere bombeiros em Londres

Um incêndio na manhã deste sábado matou um animal, deixou outros quatro desaparecidos e feriu bombeiros no zoológico de Londres. O fogo começou por volta das 6h da manhã no horário local (4h no horário de Brasília) na cafeteria do Regent’s Park, e se espalhou para uma loja próxima, destruindo os dois estabelecimentos, segundo informações do corpo de bombeiros londrino.

“Funcionários que moram no zoológico chegaram ao local imediatamente, e começaram a mover os animais para um lugar seguro”, informou oa instituição por meio de nota. Mas o porco-formigueiro (um mamífero de origem africana) chamado Misha morreu devido ao fogo. Outros quatro suricatos estão desaparecidos.

O incidente foi controlado cerca de três horas depois que começou. O zoológico está fechado para visitantes, e permanecerá fechado por tempo indeterminado. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Durante combate ao incêndio, um bombeiro teve ferimento no pulso e foi encaminhado ao hospital por precaução, segundo a instituição. Outros bombeiros precisaram ser atendidos no local por ambulâncias, mas permaneceram em serviço. O zoológico disse que funcionários tiveram que ser socorridos por causa de inalação de fumaça e por causa do susto.