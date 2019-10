Incêndio em trem deixa ao menos 65 mortos no Paquistão

Pelo menos 65 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas em um incêndio que atingiu um trem em movimento na cidade de Rahim Yar Khan, na província de Punjab, a mais populosa Paquistão, nesta quinta-feira 31.

As autoridades locais acreditam que o fogo teve início pelo uso de um forno a gás por um dos passageiros. Com o veículo em movimento, as chamas logo se espalharam para diversos vagões.

“Dois fornos a gás, utilizados para cozinhar, explodiram. Eles estavam cozinhando e usaram óleo, o que adicionou combustível ao fogo”, disse o ministro de Ferrovias do país, Sheikh Rashid Ahmad.

O ministro acrescentou que a maioria das mortes foi de pessoas que saltaram do trem.