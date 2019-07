Incêndio em submarino russo mata 14 pessoas

Um incêndio em um submarino de pesquisas da Rússia matou 14 membros da tripulação, informou nesta terça-feira, 2, o Ministério da Defesa em Moscou.

O acidente aconteceu na manhã segunda-feira 1 e o fogo já foi extinto. A embarcação, apelidada de Losharik, estudava o meio ambiente marinho e o fundo do oceano em águas territoriais russas. As 14 vítimas foram intoxicadas pela fumaça.

O Ministério da Defesa não esclareceu quantas pessoas estavam a bordo do submarino quando o fogo começou. A embarcação foi recuperada e está agora na base da frota russa em Severomorsk, no Mar de Barents, no norte do país.

Segundo o ministro da Defesa, Serguei Choigu, uma investigação para entender as causas do incidente foi aberta e está sendo conduzida pela Marinha.

O submarino AS-12, conhecido popularmente como Losharik, foi lançado pela Rússia em 2003 e é usado para pesquisa, resgate e operações militares especiais. Pode transportar até 25 pessoas.

Em agosto de 2000, o submarino movido a energia nuclear Kursk afundou no Mar de Barents, depois de duas explosões em sua proa, matando todos os 118 homens a bordo.