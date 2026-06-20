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Incêndio em resort na República Dominicana deixa turista morta e força saída de 1.700 hóspedes

Fogo atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel, em Bayahibe, e se espalhou rapidamente devido à estrutura de palha do telhado, segundo autoridades locais

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 11h37
Vista aérea de um resort de praia com vários edifícios em chamas, liberando densa fumaça escura que se eleva ao céu. Pessoas aglomeradas na areia clara da praia, próxima ao mar azul-turquesa. Há piscinas azuis e coqueiros espalhados pelo local, com outras construções ao fundo. O céu está claro acima da fumaça
Resort na República Dominicana pegando fogo (Redes Sociais/Reprodução)
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Incêndio em resort na República Dominicana deixa turista morta e força saída de 1.700 hóspedes Priorize VEJA no Google

Um incêndio atingiu um resort na praia de Bayahibe, na República Dominicana, nesta sexta-feira, 19, deixando uma mulher morta e obrigando cerca de 1.700 turistas a deixar o resort. 

A vítima foi identificada como Francesca Valentino, uma italiana de 46 anos que passava férias no país. Ela morreu durante o incêndio que atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel. Além da fatalidade, três pessoas foram encaminhadas ao hospital e outras seis receberam atendimento no local, segundo a imprensa local. Entre os feridos estavam funcionários, hóspedes e visitantes.

Vídeos divulgados pela mídia mostram uma grande nuvem de fumaça preta sobre a costa caribenha, além das chamas consumindo parte da cobertura do resort. Segundo o Centro de Operações de Emergência (COE) da República Dominicana, o fogo se espalhou rapidamente devido aos materiais inflamáveis utilizados em parte da estrutura do telhado, feita de palha, e às condições de vento no momento do incidente. “As observações preliminares indicam que o fogo se alastrou rapidamente devido à natureza inflamável de partes da estrutura do telhado feita de palha, bem como às condições de vento”, informou o órgão em comunicado.

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As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O COE informou que as chamas já foram controladas e que os hóspedes foram transferidos para hotéis próximos. O Viva Wyndham Dominicus Palace, empreendimento da mesma rede localizado na região, não sofreu danos.

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A Wyndham Hotels & Resorts, empresa que opera aproximadamente 8.400 hotéis franqueados em diversos países, não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. “As atividades turísticas em Bayahibe e arredores permanecem inalteradas e continuam a ocorrer com segurança e normalmente”, acrescentou o COE.

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Conhecida por suas águas cristalinas e praias de areia branca, a República Dominicana é um dos destinos turísticos mais procurados do Caribe. Apenas nos cinco primeiros meses de 2026, o país recebeu mais de 5 milhões de visitantes.

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