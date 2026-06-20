Incêndio em resort na República Dominicana deixa turista morta e força saída de 1.700 hóspedes

Um incêndio atingiu um resort na praia de Bayahibe, na República Dominicana, nesta sexta-feira, 19, deixando uma mulher morta e obrigando cerca de 1.700 turistas a deixar o resort.

A vítima foi identificada como Francesca Valentino, uma italiana de 46 anos que passava férias no país. Ela morreu durante o incêndio que atingiu o Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel. Além da fatalidade, três pessoas foram encaminhadas ao hospital e outras seis receberam atendimento no local, segundo a imprensa local. Entre os feridos estavam funcionários, hóspedes e visitantes.

Vídeos divulgados pela mídia mostram uma grande nuvem de fumaça preta sobre a costa caribenha, além das chamas consumindo parte da cobertura do resort. Segundo o Centro de Operações de Emergência (COE) da República Dominicana, o fogo se espalhou rapidamente devido aos materiais inflamáveis utilizados em parte da estrutura do telhado, feita de palha, e às condições de vento no momento do incidente. “As observações preliminares indicam que o fogo se alastrou rapidamente devido à natureza inflamável de partes da estrutura do telhado feita de palha, bem como às condições de vento”, informou o órgão em comunicado.

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As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O COE informou que as chamas já foram controladas e que os hóspedes foram transferidos para hotéis próximos. O Viva Wyndham Dominicus Palace, empreendimento da mesma rede localizado na região, não sofreu danos.

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A Wyndham Hotels & Resorts, empresa que opera aproximadamente 8.400 hotéis franqueados em diversos países, não respondeu aos pedidos de comentário até o momento. “As atividades turísticas em Bayahibe e arredores permanecem inalteradas e continuam a ocorrer com segurança e normalmente”, acrescentou o COE.

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Conhecida por suas águas cristalinas e praias de areia branca, a República Dominicana é um dos destinos turísticos mais procurados do Caribe. Apenas nos cinco primeiros meses de 2026, o país recebeu mais de 5 milhões de visitantes.