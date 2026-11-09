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Incêndio em prédio residencial na China deixa ao menos 14 mortos

Uma investigação foi aberta para determinar as causas do incidente, que também fez dezenas de feridos na província de Shanxi, nordeste do país

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h28
Fumaça cinza-escura emerge da base de um arranha-céu alto e marrom, com outros edifícios menores e cinzas ao redor, sob um céu nublado com tons rosados
Incêndio atinge edifício na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, nordeste da China. -  (X/Reprodução)
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Um incêndio em um prédio residencial na região nordeste da China deixou pelo menos 14 mortos, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira, 9.

A tragédia aconteceu em um edifício na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, no fim da tarde de domingo. Segundo a agência estatal de notícias Xinhua, 38 pessoas foram levadas a hospitais para receber atendimento, incluindo cinco que não resistiram aos ferimentos e morreram. As operações de busca e salvamento já terminaram.

Uma investigação foi aberta para determinar as causas do incêndio.

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Histórico de incêndios

Incêndios fatais são relativamente frequentes na China devido aos frágeis códigos de construção e à negligência com a segurança no trabalho.

Em novembro de 2025, quase 160 pessoas morreram quando chamas engulfaram um complexo residencial em Hong Kong, que necessitava de reparos obrigatórios em grande escala. No momento do incêndio, as obras nas fachadas ainda estavam em andamento, e todos os oito edifícios estavam cercados por andaimes e cercas de bambu.

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Depois disso, o governo chinês lançou uma campanha de prevenção de incêndios em edifícios altos. No entanto, apenas um mês depois, mais doze pessoas morreram em decorrência de fogo em um edifício residencial na província de Guangdong, no sul do país.

Em julho, um incêndio numa fábrica de calçado em Jinjiang, na província de Fujian, no sudeste do país, provocou pelo menos 28 mortos.

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