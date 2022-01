Incêndio em prédio na Filadélfia deixa 13 mortos, incluindo 7 crianças

Um incêndio em um prédio de três andares na cidade americana de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, deixou ao menos 13 mortos nesta quarta-feira, 4, incluindo sete crianças. Outras duas pessoas, incluindo uma criança, foram levadas para um hospital da região, segundo autoridades do corpo de bombeiros.

Segundo a emissora NBC, o edifício pertence à autoridade habitacional municipal e era uma casa geminada convertida em duas unidades separadas, com pelo menos cinco habitações, onde ao menos 26 pessoas moravam.

Autoridades municipais disseram na manhã desta quarta que havia quatro detectores de incêndio no prédio, mas que nenhum funcionava corretamente. A inspeção mais recente no prédio foi feita em 2020, quando dois dos detectores foram instalados.

Os bombeiros e a polícia chegaram no local por volta das 6h40, no horário local, e havia chamas saindo das janelas do segundo andar. O fogo foi apagado em pouco menos de uma hora.

Em imagens de emissores de TV, é possível ver a frente do prédio queimada, com as janelas quebradas, e buracos nos telhados.

Em entrevista coletiva, o prefeito da cidade, Jim Kenney, lamentou as mortes.

“Perder tantas crianças é simplesmente devastador… Mantenham esses bebês em suas orações. Este é sem dúvida um dos dias mais trágicos da história da nossa cidade”, disse.