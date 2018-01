Incêndio em ônibus mata 52 pessoas no Cazaquistão

Pelo menos 52 pessoas morreram nesta quinta-feira após um incêndio em um ônibus com passageiros que circulava por uma rodovia no oeste do Cazaquistão, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais.

Apenas cinco ocupantes do veículo conseguiram sobreviver à tragédia, segundo o porta-voz do Comitê de Situações de Emergências do Cazaquistão, Ruslan Imakoulov. “Segundo dados preliminares, todos os falecidos eram cidadãos do Uzbequistão”, acrescentou Imakoulov.

O acidente aconteceu às 10h30 do horário local (2h30 em Brasília) no distrito de Irgiz, na região de Aktobe, noroeste do país.

As autoridades de Uzbequistão e Cazaquistão cooperam para identificar os corpos das vítimas. Os dois motoristas, de nacionalidade cazaque, têm queimaduras de primeiro grau, enquanto que os três passageiros sobreviventes sofreram queimaduras leves.

Todos os sobreviventes foram levados à clínica central da localidade de Kalibay, a cerca de dez quilômetros do local do acidente. Uma fonte dos serviços de emergências revelou à agência de notícias russa RIA Novosti que o ônibus tinha deixado o Uzbequistão e seguia para a Rússia.

O ônibus, do fabricante húngaro Ikarus, pegou fogo quando estava em movimento. O Comitê para Situações de Emergências informou em coletiva de imprensa que segundo a primeira análise, a causa mais provável do incêndio foi um curto-circuito no cabeamento do ônibus.

O veículo transportava mais pessoas do que sua capacidade total permite. As autoridades cazaques montaram um centro operacional no local do acidente, onde trabalham os serviços de resgate, a Polícia, os médicos e uma unidade de psicólogos.