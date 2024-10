Incêndio em ônibus escolar mata ao menos 20 crianças e três professores na Tailândia

Pelo menos 20 crianças e três professores morreram após um ônibus escolar pegar fogo durante uma excursão nos arredores da capital tailandesa, Bangcoc.

As crianças, de três a 15 anos, estudavam na escola Wat Khao Phraya Sangkharam, na província de Uthai Thani, e estavam em uma excursão escolar ao parque histórico de Ayutthaya e ao centro de aprendizagem da Electricity Generating Authority, na província de Nonthaburi, de acordo com a mídia local.

O ônibus de dois andares, que transportava 38 alunos e seis professores, supostamente pegou fogo no subúrbio de Pathum Thani depois que um pneu estourou, fazendo o veículo ter a lateral arrastada contra uma barreira de proteção de metal e criar faíscas que incendiaram o tanque de gasolina.

O Ministro dos Transportes, Suriyahe Juangroongruangkit, disse que o ônibus era movido a gás natural comprimido “extremamente arriscado” e que a causa do incêndio seria investigada.

“O ministério deve encontrar uma medida… se possível, para que veículos de passeio como esse sejam proibidos de usar esse tipo de combustível porque é extremamente arriscado”, disse ele.

Continua após a publicidade

O ministro do Interior, Anutin Charnvirakul, disse que o motorista do ônibus sobreviveu ao acidente, mas está foragido.

Os sobreviventes foram levados às pressas para o hospital. Cinco dos 23 corpos encontrados no ônibus não puderam ser identificados porque estavam gravemente queimados, de acordo com Piyalak Thinkaew, socorrista que liderou as buscas.

“Como mãe, gostaria de expressar minhas mais profundas condolências às famílias dos feridos e falecidos”, escreveu a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra em suas redes sociais.

A Tailândia tem um dos piores históricos de segurança rodoviária do mundo, com registros de cerca de 20.000 mortes e 1 milhão de feridos em acidentes de trânsido a cada ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.