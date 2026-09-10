Incêndio em navio atracado em porto na China deixa ao menos 25 mortos

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Um incêndio em um navio cargueiro de bandeira liberiana, o Ocean Melody, em manutenção no porto de Qingdao, China, resultou na morte de 25 pessoas. O fogo foi controlado e autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, exigem investigação rigorosa sobre o incidente, que levanta preocupações com a segurança industrial na região.

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Um incêndio em um navio de bandeira estrangeira atracado em um porto do leste da China deixou 25 mortos nesta quinta-feira, 10, informou a imprensa estatal. O cargueiro, que passava por manutenção na costa de Qingdao, tinha 42 pessoas a bordo quando o fogo começou, segundo a emissora CCTV.

Dessas pessoas, “12 foram retiradas em segurança” e “cinco feridos foram hospitalizados”, mas “todos os 25 desaparecidos foram encontrados mortos”, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Uma contagem anterior relatava 20 mortos e cinco desaparecidos.

O que aconteceu?

De acordo com a CCTV, as chamas “foram controladas às 14h30” locais (3h30 em Brasília). Mais cedo, a Xinhua havia informado que o incêndio começou por volta das 11h15 (0h15 de Brasília). Testemunhas afirmaram à agência de notícias AFP que viram fumaça saindo do navio, mas não ouviram explosões.

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“Um navio de carga estrangeiro da Beihai Shipbuilding Co. , Ltd. , em Qingdao, província de Shandong, sofreu um incêndio durante sua escala no porto para manutenção, o que provocou muitas vítimas”, informou a Xinhua, que também divulgou uma foto de um navio de grande porte, chamado Ocean Melody, atracado em um estaleiro, com vários caminhões de bombeiros estacionados ao redor.

O presidente chinês, Xi Jinping, “enfatizou a necessidade de buscar urgentemente as pessoas desaparecidas” e de “exigir estritamente responsabilidades dos culpados”, segundo a imprensa estatal. Ele advertiu ainda que “todas as regiões e os departamentos pertinentes devem retirar profundas lições do incidente, investigar profundamente e corrigir qualquer tipo de risco de incêndio”.

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Acidentes repetidos

O Ocean Melody é um navio de carga de 190 metros de comprimento que tem bandeira da Libéria, segundo o site de monitoramento MarineTraffic. Ele estava no Qingdao Beihai Shipbuilding, um importante estaleiro que opera como subsidiária da Corporação Estatal de Construção Naval da China.

Nos últimos meses, vários acidentes industriais graves foram registrados na China, onde as normas de segurança costumam ser pouco rígidas.

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Em agosto, uma explosão e o incêndio que provocou em um estaleiro na província de Fujian mataram um bombeiro e um socorrista, e deixaram 12 feridos, segundo a imprensa estatal.

(Com informações da AFP)