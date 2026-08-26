Incêndio em maternidade no Paquistão deixa ao menos 15 bebês mortos

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif, por sua vez, ordenou às autoridades que conduzam uma investigação imediata. “Os responsáveis devem ser identificados, e as medidas mais rigorosas devem ser tomadas”, disse o escritório de Sharif em comunicado.

Várias testemunhas relataram à agência de notícias AFP que as equipes de resgate demoraram a chegar ao local. “Havia uma fumaça preta lá dentro e os pacientes estavam presos (… ) Os socorristas demoraram duas horas para chegar”, contou Abdul Ghafoor, que disse ter entrado no hospital para salvar pacientes.

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A porta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal estava trancada, segundo Jaweria, uma mulher que perdeu o filho no incêndio. “Não posso acreditar. Devolvam meu menino! Por que os médicos deixaram as crianças lá? “, declarou ela à AFP.

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Talal Chaudhry, vice-ministro do Interior, no entanto, negou as acusações. “O que aconteceu é triste, mas não houve qualquer negligência no que diz respeito às operações de resgate”, disse, acrescentando que as equipes chegaram ao hospital em seis minutos.

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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) pediu a “revisão e fortalecimento das normas de prevenção de incêndios e de segurança nas instalações de saúde, para garantir que cada mãe e cada criança possam receber o cuidado que precisam em um ambiente seguro”.