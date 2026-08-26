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Incêndio em maternidade no Paquistão deixa ao menos 15 bebês mortos

Fogo teve início após a explosão de um aparelho de ar condicionado com defeito e excesso de oxigênio na enfermaria alimentou as chamas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h47 | Atualizado em 26 ago 2026, 12h09
Homem carrega o corpo de uma criança recém-nascida que morreu após um incêndio na ala de Saúde da Mãe e da Criança (MCH) do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), durante um funeral em Rawalpindi em 26 de agosto de 2026.
Homem carrega o corpo de uma criança recém-nascida que morreu após um incêndio na ala de Saúde da Mãe e da Criança (MCH) do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), durante um funeral em Rawalpindi em 26 de agosto de 2026.  (AAMIR QURESHI/AFP)
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Incêndio em maternidade no Paquistão deixa ao menos 15 bebês mortos Priorizar nos meus resultados Google

Um incêndio na maternidade de um hospital de Islamabad, capital do Paquistão, matou ao menos 15 bebês nesta quarta-feira, 26. Segundo as autoridades, o fogo teve início após a explosão de um aparelho de ar condicionado com defeito.

O incêndio começou por volta das 7h locais (23h de terça-feira 25 no horário de Brasília) no hospital do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), no terceiro andar da ala de saúde materna e infantil, informou um comunicado divulgado pelo governo do distrito de Islamabad.

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O ministro da Saúde, Mustafa Kamal, disse à Geo TV que havia 16 recém-nascidos na ala de ginecologia do hospital quando o fogo começou, acrescentando que o excesso de oxigênio na enfermaria contribuiu para a propagação das chamas.

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O primeiro-ministro Shehbaz Sharif, por sua vez, ordenou às autoridades que conduzam uma investigação imediata. “Os responsáveis devem ser identificados, e as medidas mais rigorosas devem ser tomadas”, disse o escritório de Sharif em comunicado.

Várias testemunhas relataram à agência de notícias AFP que as equipes de resgate demoraram a chegar ao local. “Havia uma fumaça preta lá dentro e os pacientes estavam presos (… ) Os socorristas demoraram duas horas para chegar”, contou Abdul Ghafoor, que disse ter entrado no hospital para salvar pacientes.

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A porta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal estava trancada, segundo Jaweria, uma mulher que perdeu o filho no incêndio. “Não posso acreditar. Devolvam meu menino! Por que os médicos deixaram as crianças lá? “, declarou ela à AFP.

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Talal Chaudhry, vice-ministro do Interior, no entanto, negou as acusações. “O que aconteceu é triste, mas não houve qualquer negligência no que diz respeito às operações de resgate”, disse, acrescentando que as equipes chegaram ao hospital em seis minutos.

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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) pediu a “revisão e fortalecimento das normas de prevenção de incêndios e de segurança nas instalações de saúde, para garantir que cada mãe e cada criança possam receber o cuidado que precisam em um ambiente seguro”.

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