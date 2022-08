Incêndio em igreja deixa mais de 40 mortos no Egito

Um incêndio em uma igreja na cidade de Gizé, a segunda maior do Egito, deixou ao menos 41 pessoas mortas e 14 feridas neste domingo, 14. Segundo o Ministério do Interior do país, o fogo foi provocado por uma falha elétrica no ar condicionado que ficava no segundo andar da igreja.

A maior parte das mortes e ferimentos foi causada pela fumaça que se espalhou por salas da igreja Abu Sifin. Mais de 5.000 fiéis se reuniam para a missa quando o fogo começou.

“As pessoas estavam reunidas no terceiro e quarto pavimentos, e vimos fumaça vindo do segundo andar. As pessoas correram para descer as escadas e começaram a cair umas sobre as outras”, disse o fiel Yasir Munir à agência Reuters. “Ouvimos um estampido e faíscas e fogo saindo pela janela.”

No Twitter, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, lamentou o incidente. “Ofereço as minhas sinceras condolências às famílias das vítimas inocentes que se foram para se encontrar com seu Deus em uma de suas casas de adoração”, escreveu.