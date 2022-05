Incêndio em hospital no Senegal deixa onze recém-nascidos mortos

O presidente do Senegal, Macky Sall, comunicou nesta quinta-feira, 26, que onze recém-nascidos morreram após um incêndio no departamento neonatal do Hospital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, na cidade senegalesa de Tivaouane.

“Acabei de saber, com dor e consternação, da morte de 11 bebês recém-nascidos”, disse Sall em uma postagem no Twitter.

“Expresso minha profunda compaixão por suas mães e suas famílias”, acrescentou.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022

O incidente ocorreu no hospital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh e foi causado por “um curto-circuito”, segundo o político senegalês Diop Sy. “O fogo se espalhou muito rápido”, afirmou.

O prefeito da cidade, Demba Diop, disse que três bebês foram salvos. De acordo com a mídia local, o hospital foi inaugurado recentemente.

Em comunicado, o Ministério da Saúde do país disse que um plano de reação a emergências foi implementado e “arranjos estão sendo feitos para a assistência às famílias das vítimas”.

O comunicado do ministério acrescentou que o ministro da Saúde, Abdoulaye Diouf Sarr, que estava participando da Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, encurtou a viagem e vai retornar ao Senegal nesta quinta-feira.

“Esta situação é muito infeliz e extremamente dolorosa”, disse Sarr em entrevista no rádio. “Uma investigação está em andamento para descobrirmos o que aconteceu.”

O Ministro do Planeamento Regional e Governo Local senegalês, Cheikh Bamba Dièye, descreveu o incidente como “horrível e inaceitável”, pedindo uma investigação dos sistemas de saúde do país.

“Estou chocado com a morte horrível e inaceitável de 11 bebês recém-nascidos em Tivaoune. A recorrência de tragédias em nossos hospitais nos lembra da obrigação de revisar minuciosamente a qualidade do serviço de saúde. Minhas mais profundas condolências às famílias”, disse ele em uma postagem no Twitter.

Je suis consterné par la mort atroce et inacceptable de 11 nouveaux nés à Tivaoune. La récurrence des tragédies dans nos hôpitaux nous rappelle l'obligation de revoir en profondeur la qualité du service dans nos centres hospitaliers. Mes plus sincères condoléances aux familles. — Cheikh Bamba Dièye (@bamba_dieye) May 26, 2022

O incêndio ocorre após vários incidentes em unidades de saúde pública no Senegal, setor onde existe uma grande disparidade entre as zonas urbanas e rurais.

Em Linguère, em abril, ocorreu um incêndio em um hospital e quatro recém-nascidos morreram. O prefeito da cidade culpou um mau funcionamento elétrico no ar condicionado da maternidade.

Há poucas semanas, três parteiras foram condenadas pela morte de uma mulher grávida a quem foi recusado um pedido de cesariana, porque o procedimento não havia sido agendado. Ela morreu em 1º de abril, 20 horas depois de sua chegada. O ministro da Saúde reconheceu que a morte poderia ter sido evitada e, um mês depois, três parteiras que estavam trabalhando na ocasião foram condenadas por “não assistência a uma pessoa em perigo”.

O diretor da Anistia Internacional no Senegal, Seydi Gassama, pediu uma inspeção e atualização dos serviços de neonatologia em todo o país após a morte “atroz” dos quatro bebês em Linguère.

A Amnistia “insta o governo a criar uma comissão de inquérito independente para encontrar os responsáveis e punir os culpados, independentemente de seu status no aparelho do Estado”, publicou no Twitter.

Après la mort atroce des 4 nouveau-nés à l'hôpital de Linguère le 24 avril 2021, nous avions demandé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités mais aussi et surtout, une inspection et une mise à niveau des services de néonatologie de tous les hôpitaux du Sénégal. — Seydi Gassama (@SeydiGassama) May 26, 2022