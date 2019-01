Incêndio em estação de esqui deixa dois mortos na França

Duas pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em um incêndio ocorrido na madrugada deste domingo, 20, na estação de esqui de Courchevel, na França. Segundo as autoridades, os corpos foram encontrados por bombeiros nos escombros do prédio, que abrigava trabalhadores temporários e também uma loja da grife Chanel.

As identidades das vítimas não foram reveladas. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas no incêndio e estão internadas, além de mais 18 que sofreram ferimentos leves.

O incêndio, cuja causa é desconhecida, foi declarado às 4h30 no horário local (1h30 no horário de Brasília) no terceiro e último andar do prédio, que abrigava cerca de 60 pessoas. As autoridades policiais abriram uma investigação.

A estação de Courchevel fica no departamento da Savoie, na região dos Alpes Franceses. O local é frequentado por turistas de alto poder aquisitivo. No chalé onde ocorreu o incêndio, há diversas lojas de marcas de luxo instaladas no térreo.

(Com AFP e Agência Brasil)