Incêndio em Chelan Hills: Vídeo mostra jovens lançando fogos de caminhonete nos EUA

Um vídeo obtido por investigadores no estado de Washington, nos Estados Unidos, registrou o momento em que jovens a bordo de uma caminhonete dispararam fogos de artifício em alta velocidade pela rodovia U.S. 97. A ação irresponsável atingiu a vegetação seca à beira da pista e deu origem ao devastador incêndio de Chelan Hills, que queimou cerca de 3.800 hectares.

O fogo destruiu mais de 100 estruturas, provocou prejuízos milionários e resultou na morte de um morador idoso, que foi atingido pelas chamas ao tentar evacuar a área de carro. Além da vítima, seis bombeiros ficaram feridos por queimaduras e inalação de fumaça durante os trabalhos de contenção do incêndio.

Identificado nas gravações, um jovem de 18 anos foi preso pelas autoridades e responde por homicídio culposo, incêndio criminoso e lesão corporal. As investigações continuam para identificar os outros ocupantes que participaram do ato na caçamba do veículo.

Assista ao vídeo que flagrou o momento do disparo dos fogos na rodovia.

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