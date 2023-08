Incêndio em casa de repouso deixa ao menos 9 mortos na França

Ao menos nove pessoas morreram e duas continuam desaparecidas após um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 9, em uma casa de repouso para pessoas com deficiência no leste da França, perto da fronteira com a Alemanha. Segundo autoridades locais, as vítimas seriam dez adultos com deficiência intelectual, que estavam de férias, e um funcionário.

Os bombeiros foram alertados sobre o incêndio em Wintzenheim, a cerca de 500 quilômetros de Paris, por volta das 6h30, segundo Philippe Hauwiller, chefe de operações de resgate. Socorristas chegaram poucos minutos depois e 17 pessoas já haviam conseguido deixar o local em chamas.

O local estava alugado para as férias por uma associação que ajuda pessoas com deficiência.

“Por volta das 7h, não havia mais nada”, disse o vice-prefeito de Wintzenheim, Daniel Leroy, acrescentando que “a parte superior do imóvel foi completamente incendiada e o telhado desabou”.

Considerando a intensidade das chamas quando os socorristas chegaram, Hauwiller afirmou que é “mais que provável” que as duas pessoas ainda desaparecidas tenham morrido.

“Diante desta tragédia, meus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e suas famílias”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.

